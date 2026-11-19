В Шымкенте в рамках проекта «Креативный четверг» состоялась творческая встреча, посвящённая шерстяной живописи. Горожанам показали необычную технику создания картин без использования красок и кистей. Участники мероприятия смогли познакомиться с работами мастера и попробовать самостоятельно создать изображения из натуральной шерсти.

Особенность шерстяной живописи заключается в том, что вместо традиционных художественных материалов используются разноцветные шерстяные волокна. Их тонкими слоями выкладывают на специальную основу, постепенно формируя изображение.

Подбирая оттенки и сочетая волокна разной фактуры, мастера создают объёмные композиции с плавными цветовыми переходами и мелкими деталями. Готовые работы внешне напоминают традиционные живописные полотна, хотя при их создании не используется ни капли краски. Мастер и организатор встречи Наталья Ветрова рассказала, что долго искала способ выразить через творчество своё восприятие окружающего мира. Именно шерстяная живопись стала для неё подходящим направлением.

«Я надеюсь, мои картины отражают мою любовь и мой восторг от мира. Я долго искала, через что могу это выразить. И шерстяная живопись, наверное, самое подходящее. Она живая, объёмная, создаёт ощущение реальности», — поделилась Наталья Ветрова.

По словам мастера, освоить эту технику могут даже люди без художественного образования. Для создания картины необязательно обладать навыками профессионального рисования. Важную роль играют терпение, фантазия, аккуратность и умение сочетать цвета. Работа с шерстью позволяет экспериментировать с оттенками и фактурой, создавая собственные композиции. При этом процесс требует внимательности, поскольку любое неосторожное движение может изменить расположение волокон и повлиять на изображение.

Участница мероприятия Маргарита Баскакова отметила необычность представленных работ и мастерство их исполнения.

«Это очень необычно, вызывает восторг. Особенно когда рассматриваешь картины вблизи. Качество и детали действительно поражают», — рассказала Маргарита Баскакова.

Проект «Креативный четверг» знакомит жителей Шымкента с различными направлениями искусства и творческими техниками. Во время таких встреч горожане могут пообщаться с мастерами, узнать особенности их работы и попробовать себя в новых видах творчества.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают участникам раскрывать творческие способности, находить новые увлечения и знакомиться с необычными способами художественного самовыражения.