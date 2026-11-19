В Шымкенте экологическая комиссия при городском акимате провела проверку на предприятии ТОО «Гермес Б.Е.», занимающемся переработкой металлолома и производством арматуры. Ранее завод уже привлекали к ответственности за нарушение экологических требований.

В 2025 году деятельность предприятия приостанавливали на три месяца. В ходе проверки в 2026 году контролирующие органы вновь выявили нарушения, за которые компанию оштрафовали на 10 миллионов 107 тысяч теңге.

По словам руководителя отдела департамента экологии Сапара Турсынбекова, на предприятии были зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, выявлены нарушения требований по размещению отходов и водопользованию.

«По выявленным нарушениям в отношении предприятия приняли административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и наложили штраф. Также выдали предписание. Его исполнение проверят после 31 декабря», — сообщил Сапар Турсынбеков.

Во время очередного посещения предприятия комиссия привлекла независимую лабораторию для исследования качества воздуха. Специалисты провели замеры в нескольких точках производственной площадки.

В ходе исследований проверяли пять показателей, включая содержание оксидов азота и пыли. По результатам измерений превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружили.

«Мы провели замеры с помощью специального оборудования. Всего исследовали пять показателей. По результатам всех замеров установлено, что концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых норм», — рассказал специалист-эколог Дияс Тастан.

ТОО «Гермес Б.Е.» расположено в индустриальной зоне Шымкента. Ежегодно предприятие выпускает около 30 тысяч тонн арматуры.

Представители завода утверждают, что на производстве принимаются меры по снижению воздействия на окружающую среду. В частности, в плавильном цехе установлены специальные фильтры для очистки выбросов.

«Здесь перерабатывают металлические отходы и выпускают отечественную продукцию — арматуру. На предприятии установлены фильтры, соответствующие современным требованиям», — отметил менеджер компании Бауыржан Ашимов.

Между тем экологические проверки продолжаются и на других производственных объектах Шымкента.

С начала 2026 года в городе проверили около 40 предприятий. Общая сумма наложенных штрафов превысила 525 миллионов теңге. За выявленные нарушения деятельность шести предприятий приостановили. Из общей суммы штрафов взыскано 286 миллионов теңге. Остальные взыскания оспариваются в судебном порядке.

Экологический контроль за деятельностью промышленных предприятий Шымкента продолжается.