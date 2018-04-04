На частые нападения волков и коррупционные схемы местных чиновников при реализации работ по бетонному водоканалу, где тонут люди и домашний скот, пожаловались жители Каратюбинского сельского округа Толебийского района ЮКО.

Обращение адресовано заместителю премьер-министра — министру сельского хозяйства РК Умирзаку Шукееву и генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову, передает корреспондент Today.kz.

По словам Сапара Апашева, написавшего обращение от имени жителей села, рядом с районом находятся заповедники. В течение нескольких лет из-за растущей популяции волков на территориях сельских округов участились случаи нападения волков на домашний скот.

«На территории Каратюбинского сельского округа проживают примерно пять тысяч человек. Нет практически ни одной семьи, КРС, лошади или жеребята которой не подверглись бы нападениям волков. В том числе недалеко от нашей фермы волки в один момент истребили шесть голов овец и трех кобыл. Поскольку большинство крестьян приобрели животных за счет кредитных средств, такие потери сильно бьют по семейным бюджетам», — сообщил Сапар Апашев.

Он отметил, что сельчане могли бы организовать группу для отстрела серых хищников, но из-за невозможности обеспечить безопасность охотников работа в этом направлении приостановлена.

По словам Апашева, «второй бедой» для сельского округа является бетонный канал, в котором из-за отсутствия ограждения утонули уже семь местных жителей и ежегодно погибают сотни голов скота.

«Вот уже несколько десятилетий вода из реки Балдыбрек со скоростью более 90 километров в час в весенне-летние периоды протекает по этому каналу и из-за отсутствия мостов и заграждений уносит человеческие жизни — семь человек, и каждый год соответственно несколько сотен голов овец и телят», — отметил Апашев.

Жителям центральной части села приходится самостоятельно строить переходы и сопровождать детей до школы. У сельчанина якобы даже есть доказательства того, что все работы по этому каналу, предположительно, проводились по завышенной стоимости и через коррупционные схемы.

«Чиновники управлений акимата ЮКО, начиная с 2010 года по 2016 годы, практиковали разработку проектно-сметной документации в завышенных объемах через частные лица под видом механической очистки и облицовки каналов Казыгуртского, Сарыагашского, Махтааральского, Шардаринского и Туркестанского районов. Затем каждый год завышенные объемы были заложены в бюджет области и через ГКП «Табигат Коргау» заключены договора с различными товариществами и ИП как аренда специализированной техники, с перечислением денежных средств на их расчетные счета», — говорится в жалобе.

При этом, по словам Апашева, значительную часть перечисленных денежных средств якобы обналичивали и выплачивали чиновникам в виде откатов. В этой связи он попросил уполномоченные органы решить озвученные проблемы.

В ответе Умирзака Шукеева на обращение говорится, что в 2018 году для регулирования численности волков на территории Южно-Казахстанской области предусмотрено изъятие 232 особей. Сельчанам необходимо подать заявку в областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Касательно бетонного канала сообщается, что данный вопрос не входит в компетенцию Министерства сельского хозяйства РК.