Танцевальный баттл, состязания в народных спортивных играх, открытие сезона фонтанов, международный фестиваль аэронавтов, велопробег Ташкент-Шымкент, выставка ретро-автомобилей и парад невест – так широко Шымкент Наурыз еще не отмечал. Впервые устроители подошли к организации досуга горожан на все пять праздничных дней более чем креативно. Настолько, что ты просто не мог себе позволить что-либо пропустить.

«САИЛЬ-КОШКАР АТА»

Наурыз в Шымкенте начался 20 марта с древнего фестиваля «Саиль-Кошкар ата». Праздник зародился у истоков реки Кошкарата, именно здесь много веков назад появился наш город. И если раньше, отмечая Саиль, люди приносили в жертву барана, прося о благополучии тучных стад, то теперь организаторы решили ограничиться конкурсом племенных баранов-производителей. Лучших из лучших кошкаров привезли на конкурс 13 племенных хозяйств области. По итогам конкурса победителем объявлено КХ «Сералы» из Ордабасинского района.

Местные силачи устроили соревнования по приседанию со съедобным призом на шее. Самым сильным признан воспитанник спортшколы №1 Акбар Елубай, который смог присесть 74 раза с 70-килограммовым кошкаром на шее.

В рамках фестиваля «Саиль-Кошкарата» прошли соревнования по национальным видам спорта, был накрыт богатый дастархан для гостей праздника. Блюда готовили всем миром – этнокультурные центры ЮКО не пожалели сил и времени на щедрое угощение. Ароматные баурсаки, нежный чак-чак, золотистый талкан и, конечно, традиционное для весеннего праздника наурыз-коже.

А городская малышня даже успела открыть купальный сезон.

ФОНТАНЫ

День 21 марта был первым выходным в долгой череде праздничных дней. Отличный подарок всем жителям и гостям Шымкента преподнесла погода – температура воздуха прогрелась до 25 градусов. Потому и фонтаны, которые подключили в этот день, смотрелись более, чем кстати. К слову, в этом году сезон фонтанов в Шымкенте открылся раньше обычного. Ремонт, очистка и покраска начались задолго до наступления календарной весны. Специалисты очень хотели, чтобы все архитектурно оформленные источники начали дарить свежесть и прохладу своих струй всем без исключения горожанам и гостям Шымкента в дни празднования Наурыза.

ТЮЛЬПАНЫ

Свой подарок всем жителям и гостям города сделали и тюльпаны, которые высажены на всех городских клумбах – они зацвели на целую неделю раньше обычного срока! Чем добавили праздничного настроения городу в целом.

ДЕРЕВЬЯ

Одна из самых ярких традиций празднования Наурыза – посадка молодых деревьев. В этот раз традиция была соблюдена в точности. Только в Центральном парке высадили более сотни сосен и 150 берез.

ТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ!

В тот же день Центральный парк Шымкента стал местом, где объединились молодежная и традиционная культуры. Здесь проходил фестиваль «Жайна Шым». Парк словно был поделен на тематические зоны – вокальную, танцевальную и релакс-зону у фонтанов. Центральную площадку отдали вокалистам. Они пели молодежные и народные песни – в общем, любой мог услышать песню на свой вкус.

Любители подвигаться могли не просто болеть за участников танцевального баттла, но и подтанцовывать, повторяя их движения.

22 марта в Шымкенте началось с акции «С любовью из Шымкента». Волонтеры – студенты вузов и колледжей дарили тюльпаны всем прибывающим в воздушную гавань города. Помимо тюльпанов, гостям вручали поздравительные открытки с программой мероприятий, которые пройдут в городе с 22 по 25 марта.

НАРОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Трибуны на шымкентском ипподроме были забиты людьми. Здесь, в честь весеннего праздника Наурыз, прошли соревнования по национальным видам спорта – кыз куу, кокпар, топ байге, аламан байге, конкур, кошкар котеру, алдарыспак, тенге илу и кус жарыс.

В соревнованиях аламан байге победителю, которым стал житель Шымкента выступающий под №6, в качестве приза за занятое первое место были вручены ключи от новенького автомобиля.

ЭТНОАУЛ И ТОРЖЕСТВО

Тем временем на площади Наурыз развернулся настоящий этноаул. У всех желающих была возможность не только продегустировать блюда национальной кухни, но и попробовать свои силы в народных играх – асыки и лянга. Сам праздник стартовал в 11:30. Более 10 юрт от каждого из отделов акимата города ждали всех гостей праздника с богатым угощением из традиционных праздничных блюд.

Весь день на площади продолжался праздничный концерт. А вечером началось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Наурыза. На нем 25 южноказахстанцам, внесшим существенный вклад в развитие области, присвоили звание «Почетный гражданин ЮКО». Среди них наша коллега – собкор газеты «Казахстанская правда» Любовь Доброта. Завершилось мероприятие концертом с участием звезд казахстанской эстрады и праздничным салютом.

«ОТКРЫТОЕ НЕБО» НЕ ИСПОРТИЛИ ТУЧИ

24 марта в Шымкенте на территории городского ипподрома развернулось действо, захватывающее дух! Здесь прошел международный фестиваль воздухоплавателей «Ашык аспан» или «Открытое небо».

На основной площадке фестиваля – аэровоздушной зоне, разместились 15 аэростатов. Команды-участницы представляли разные страны – Украину, Россию, Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

«Сама идея фестиваля чудесная. Вы только посмотрите, сколько людей сюда пришло сегодня. Это ведь не просто интересно – это дух захватывает. А потом – это же замечательный семейный праздник. И мы очень надеемся, что как можно больше гостей смогут подняться в воздух в привязном полете», – рассказал Сергей Скалько, пилот-инструктор, руководитель подготовки.

Но, прежде чем отправиться в полет, команде предстояло пройти несколько подготовительных стадий: установить гондолу, разложить оболочку (к слову, в поднятом состоянии ее высота около 20 метров, диаметр также составляет около 20 метров). После специалисты крепили парашютный клапан и наполняли оболочку сначала холодным воздухом – при помощи вентилятора, а затем – горячим. Каждая гондола рассчитана на перевозку четырех человек.

Самое удивительное, что на таких мероприятиях стирается возрастная грань. Здесь практически невозможно было найти взрослого, который также, как дети, не мечтал бы подняться в гондоле, чтобы оттуда, с высоты, посмотреть на землю. Поэтому не случайно Фестиваль воздушных шаров считается прежде всего семейным праздником. Дети и родители смогли воплотить свою мечту в реальность.

«Это невероятно! Я всем советую обязательно попробовать! Потому что это красиво и здорово. Я поднимался вместе с детьми и им тоже очень понравилось», – восторгался один из гостей мероприятия.

«Я считаю, нам просто необходимы такие фестивали. Вы посмотрите на Европу, ту же Россию, Украину – для них это привычное дело. А для нас такое – впервые. Поэтому и очереди такие. А если бы почаще проходили такие мероприятия, думаю, и мы попривыкли бы», – предположил один из посетителей праздника.

«Я сам парапланерист и очень рад, что у нас в городе проходит этот фестиваль. Очень хочется подняться в воздух, правда, не знаю, получится ли. Но даже от того, что здесь видишь, ощущения непередаваемые!» — признался еще один гость фестиваля Евгений Булгаков.

К сожалению, ветер с утра не позволил шарам парить в небе так, как было задумано. Приходилось опускать их вниз и выжидать удобный момент, когда вновь можно будет подняться в небо. Но что тепловому аэростату плохо, то воздушному змею – благо. На площадке вкруг шаров дети и взрослые с удовольствием запускали своих змеев.

Погода начала портиться, но гостей праздника это не расстроило – на сцене всем зрителям дарила свое творчество группа «MOLDANAZAR».

А с наступлением темноты организаторы устроили незабываемое вечернее шоу «Парад Ночного Свечения». Такое и правда, лучше один раз увидеть!

РЕТРО НА ПЛОЩАДИ

В тот же день на площади Аль-Фараби стартовала выставка ретро-автомобилей. Здесь были представлены автомашины прошлого столетия из Шымкента, Тараза и Узбекистана. Седаны, универсалы, хэтчбеки и внедорожники – всего тридцать автомашин, среди которых «Фиат», «Шевроле», «Кадиллак», «Москвич», ВАЗ, ЗАЗ и ГАЗ.

ВЕЛОПРОБЕГ ДРУЖБЫ

Этот день вообще оказался очень насыщенным в плане мероприятий. Помимо фестиваля воздухоплавателей, выставки ретро-автомобилей прошел и веломарафон по маршруту Ташкент-Шымкент.

Участники стартовали рано утром 24 марта возле посольства Республики Казахстан в столице Узбекистана. «Веломарафон, который объединил две страны является чрезвычайно важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами Казахстана и Узбекистана. Он посвящен двум важным событиям — празднованию светлого весеннего праздника «Наурыз» и году Узбекистана в Казахстане», – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Узбекистане Ерик Утембаев.

Всего в велопробеге приняли участие порядка 130 человек – это казахстанские велосипедисты из Шымкента, Тараза, Алматы, Астаны, а также жители Узбекистана. Самому младшему велосипедисту всего 11 лет, старшему – 60. Общая протяженность маршрута – 130 км. Кроме того, заезд сопровождал десяток байкеров. К слову, в марафоне приняли участие спортсмены-любители и только 10 из них спортсмены-профессионалы.

Организация такого масштабного велопробега заняла порядка трех месяцев. Специально для удобства велосипедистов в Ташкенте перекрыли главные улицы города. А жители радушно, с улыбками провожали велосипедистов.

До самой границы спортсменов сопровождал кортеж из милиции и скорой помощи Республики Узбекистан. На границе для участников марафона создали «зеленый коридор», а уже в Казахстане, для беспрепятственного проезда, перекрыли многокилометровую полосу трассы Алматы-Термез-Шымкент. Инициативу проведения такого веломарафона проявил акимат Шымкента. Помощь в проведении оказала федерация велоспорта ЮКО.

«Этот марафон исторический, потому что мы впервые стартовали в самом центре Ташкента, от нашего посольства в Узбекистане. Это на самом деле важное событие, которое только поможет укрепить дружественные связи наших республик. Сами спортсмены подготовлены, были пробные заезды и, я думаю, что все благополучно доедут до финиша», — рассказал Саулет Байтенов, директор федерации велоспорта ЮКО.

На преодоление всей трассы велосипедистам понадобилось около семи часов. Самым сложным участком стал перевал Казыгурт с большими перепадами высоты. Но и его спортсмены преодолели успешно. Для лучшего прохождения трассы для велолюбителей на пути были установлены палатки с перекусом и водой. А тех, кто устал и не смог доехать до финиша ждали три автобуса, на которых участники марафона могли добраться до Шымкента. Завершился марафон на площади перед АДЦ в Шымкенте.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Такими насыщенными оказались пять дней Наурыза в Шымкенте. В соцсетях люди с удовольствием делятся фотографиями, на которых запечатлены моменты праздника. А жители других городов восклицают – эх, знать бы раньше, что у вас будет так круто, мы бы приехали на Наурыз в Шымкент!

В общем, вы поняли, в каком городе страны лучше всего отметить Наурыз в следующем году. Не думаю, что организаторы, задавшие такую высокую планку сейчас, позволят себе опустить ее в будущем. Я же, пользуясь служебным положением, хочу сказать огромное спасибо организаторам от всех горожан, которые отмечали наступление Нового дня, Дня обновления и весны в нашем славном городе.

Саида Турсуметова