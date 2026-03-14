В Казахстане запускают уникальную онлайн-платформу «Digital Nauryz»

В преддверии празднования Наурыза министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Казахстана запускает уникальную онлайн-платформу Digital Nauryz, где будет собрана информация о праздничных мероприятиях по всей стране. Окунуться в атмосферу праздника можно будет не выходя из дома.

Наурыз для казахстанцев — больше, чем просто праздник. Он символизирует начало нового года, обновление природы и надежду на перемены. В этом году к традиционному празднованию добавится и цифровое новшество: на портале GOV.KZ запустят специальную платформу которая будет работать с 14 по 23 марта. Пользователи смогут узнавать о предстоящих мероприятиях, читать новости и смотреть онлайн-трансляции праздничных событий.

Серсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Все мероприятия, которые проходят в регионах, в том числе в городе Шымкенте, будут загружены на платформу Digital Nauryz. Ознакомиться с ней можно будет уже с 12 марта. В целом серия мероприятий направлена на объединение наших национальных традиций с современными технологиями и искусственным интеллектом».

Кнопка прямой трансляции и разделы, посвящённые всем регионам Казахстана будут доступны всем пользователем портала GOV.KZ.

Подобное нововведение позволит увидеть яркое и широкое празднование «Наурыза» не только казахстанцам, но и жителям других стран.

Примечательно, что особенностью платформы является наличие многоязычной поддержки. Таким образом, запуск Digital Nauryz объединяет традиции весеннего обновления с современными технологиями, создавая единое цифровое пространство для многих людей.