Шымкент празднует Наурыз: традиции, культура и единство

Празднование Наурыза для многих производственных коллективов Шымкента прекрасный повод собраться всем вместе за одним столом. Поздравить друг друга, обсудить трудовые успехи и достижения.

Поучаствовать в разнообразных конкурсах и играх. В ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», празднование весеннего равноденствия — добрая традиция и Наурыз встречают здесь широко и с размахом.

Наурыз — один из самых почитаемых праздников в Казахстане — его отмечают по всей республике. Он символизирует обновление природы, плодородие и начало новой жизни. В праздничные дни принято навещать родных, обмениваться поздравлениями и накрывать богатый дастархан.

Дружба народов и семейные ценности — важные приоритеты в деятельности ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Наурыз на предприятии традиционно отмечают с размахом — на праздник приглашают не только сотрудников, но и их семьи. Это создает особую, теплую атмосферу.

«Ораза айт, знаменующий окончание месяца Рамазан, в этом году выпадает на 20 марта и совпадает с началом празднования Наурыза. Такое редкое совпадение двух значимых праздников символизирует духовное обновление, благополучие и радость для всех. Поздравляю вас! »,— говорит первый вице-президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Бахыт Ергенов

В каждой юрте собравшихся ждали вкусные бауырсаки и наурыз коже. Музыкальным подарком для гостей стали выступления танцоров и артистов. Со сцены звучали национальные мотивы.

Гости могли принять участие в национальных играх и попробовать свои силы в гончарном искусстве. Кто хотел показать свою силу, мог поучаствовать в перетягивании каната. Не забыли и о самых маленьких гостях, для детей подготовили специальную арт зону.

«Будем рисовать на тему Наурыза т.е на национальную тему детки которые хотели просто поиграть отвлечься -это отличный способом, чтобы как-то проявить свои таланты, плюс у нас есть главный приз»,— говорит преподавательница рисования Луиза Хаиртдинова

«Я люблю за то, что это весенний праздник, это Новый год возрождение, сегодня будет организован праздничный плов»,-говорит Руслан Навесов, директор по производству ОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Для коллектива большого и стратегически важного для всей страны предприятия Наурыз ассоциируется с новыми целями и задачами. Возможностью собраться веем вместе за одним дастарханом поздравить друг друга и всех казахстанцев с праздником.