«Территория ЖД вокзала Шымкента превращается в мусорную свалку. И это в третьем мегаполисе страны!»

Такое сообщение появилось в социальных сетях. По словам авторов, гости города, заметившие кучи мусора, ужаснулись. Так ли это на самом деле, сегодня выяснила съемочная группа канала «Отырар TV».

Кучи мусора застать нам не удалось, их уже вывезли. Как утверждают коммунальщики, которые убирают стихийную свалку, подобная ситуация происходит здесь часто. Застать руководство железнодорожного вокзала нам не удалось.