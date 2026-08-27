В Шымкенте выявили незаконную свалку

Представители департамента экологии совместно с районными акиматами проводят специальные рейды по Шымкенту. В результате было выявлено 20 незаконных свалок. Подобные рейдовые мероприятия проводились и ранее, но жители зачастую не прислушиваются к предупреждениям и продолжают мусорить.

Эта территория, заваленная мусором, расположена на пустыре в жилом массиве «Жулдыз». Количество тех, кто выбрасывает сюда отходы, не уменьшается. Помимо ТБО, здесь можно обнаружить и строительный мусор. По словам сотрудников районной службы уборки, территорию регулярно очищают и вывозят скопившийся мусор. Однако, незаконная свалка, через некоторое время, вновь быстро загрязняется.

Территорию убирают регулярно, однако мусор появляется снова, рассказывает Гулсара Пазлиева: «Весной мы приезжали сюда три раза, летом — ещё три. Каждый раз убираем территорию, но мусор всё равно появляется снова. Когда делаем замечания местным жителям, они отвечают, что это наша работа. Конечно, уборка — наша обязанность, но ведь мусор сюда привозят сами жители. Если каждый будет поддерживать чистоту возле своего дома, ситуация значительно изменится».

После выявления мест скопления мусора, проводятся работы по санитарной очистке и принимаются соответствующие меры, говорит представитель департамента экологии. Для соблюдения чистоты госорган направил соответствующие письма в районные акиматы и территориальные подразделения полиции. Несмотря на это, количество тех, кто привозит и выбрасывает мусор на автомобилях — не уменьшается.

Основная часть отходов появляется здесь из-за самих жителей, отмечает заместитель руководителя Департамента экологии по Шымкенту Дуйсен Култилеуов: «После уборки, особенно в ночное время, жители близлежащих домов снова привозят и выбрасывают отходы в укромных местах. Такой объём мусора не появляется за один день. Некоторые приезжают на легковых автомобилях, „Газелях“ и даже грузовых машинах. В результате отходы постепенно накапливаются, и территория вновь превращается в свалку».

Тем временем, в Шымкенте поэтапно внедряется система раздельного сбора мусора. С начала года по июнь было принято более 121 тысячи тонн отходов, 44 тысячи тонн направили на сортировку.

По статистике, более 36 процентов от общего объёма отходов, уходит на переработку. Сбор мусора в городе ведется на 573 площадках, на которых установлено 3070 контейнеров.

«Пилот» по раздельному сбору отходов ведется по четырём адресам, на площадках размещено по восемь контейнеров. В дальнейшем количество таких современных мусорных площадок планируют довести до 100.