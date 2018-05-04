Постройте нам детскую площадку и облагородьте прилегающую к многоэтажному дому территорию! Но больше всего жители бывшего общежития по улице Гагарина обеспокоены из-за неконтролируемого въезда машин туда, где вынуждены играть во дворе дети. С такими проблемами в редакцию OTYRAR обратились жильцы шымкентской многоэтажки.

Разбитый асфальт, песочница заросшая травой, единственная горка и то, с трамплином, разваливающаяся скамейка и отсутствие урн. И все это между собой разделяют 80 детишек, проживающих в бывшем общежитии по улице Гагарина № 147 Б.

«Мне за детей обидно, что детям негде играть — детской площадки нет. Это раз. Благоустройство — вот видите дороги какие, ни бордюры не сделаны, дом не благоустроен, совершенно. Как будто здесь живут отшельники», — говорит местный житель.

«Асфальта нет, дети бегают в грязи постоянно. Машины тоже постоянно. От того, что ограждения нет, машины ставят прямо на территории детской площадки. А машины — это посетители Фиркана», — рассказывает местный житель.

О сложившейся ситуации, с отсутствием благоустроенной детской игровой площадки, представители Абайского акимата знают не понаслышке. Ответственные лица уже приняли соответствующие меры.

«ПСД общей стоимостью более 18 млн. тенге на строительство детской игровой площадки и благоустройство прилегающей к многоэтажному дому территории по улице Гагарина 147 Б уже готова. Работы мы планируем начать и сдать объект уже в этом году. Все работы будут проведены по мере выделения денежных средств», — говорит Нурлан Тилеш, заместитель акима Абайского района г. Шымкента.

Стоит отметить, на сегодняшний день в Абайском районе Шымкента насчитывается 453 многоэтажных дома, объеденных в 258 дворов. Из них 209 дворов полностью благоустроены. Оставшиеся 49 дворов планируют благоустроить в этом году. На это необходимо 617 млн. тенге. За благоустроенными дворами нужен уход, а за бережное отношение ответственны уже сами жители.

Бахром Абдуллаев