Жители Шардары просят Шукеева решить их коммунальные проблемы

Обратиться к акиму области за помощью жителей города Шардары вынуждает халатное отношение местных властей, — жалуются шардаринцы.

А все дело в том, что горожане уже который раз просят местный акимат решить их проблемы с очисткой канализации в многоэтажных домах и облагородить дворы.

Но все попытки тщетны, по словам жителей, встретиться с местными чиновниками невозможно. Причины? Острая нехватка времени или длительные совещания. Городского акима они даже в лицо не знают, — говорят жильцы.



«Ой, они сюда даже не приходят. Я тут домком, мы сколько раз ходили и просили внести наш дом в программу модернизации, нам конкретного никто и ничего не говорит, но теперь говорят внесли. Канализацию у нас прорывает, воняет везде. Мы не жалуемся, мы уже не просим, мы требуем: создайте нам условия чтоб мы жили как нормальные люди. Эту компанию, которая занимается очисткой, мы найти не можем, они обещают, но ничего не делают. Приедут, посмотрят и уезжают», — говорит Базаркуль Калдыбекова

Дома требует капитального ремонта, говорят жильцы, в список кондоминиума дом внесли, но теперь местные власти ждут когда будет разыгран тендер, кто и как будет проводить ремонт пока неизвестно .



«Вот смотрите какой у нас дом, крышу видел ты? Вон смотри. Наш дом вообще забыли, а мы живем в центре», — говорит Базаркуль Калдыбекова.

В ЖКХ по Шарадринскому району нам пояснили, мол ситуация совсем иная. Если компания по очистке канализации не выполняет свою работу, жителям нужно подавать в суд.

«Поясняю вам всю ситуацию. По канализации, если есть проблемы с канализацией, то жители их должны решать сами. Они с компанией, которая занимается очисткой сами заключали договор, нужно решать самим. Либо подавать в суд. А теперь по домам. В 2025 году должны завершить ремонт всех домов. До конца 2019 года в 10 домах мы проведем ремонт. На ПСД выделили 17 млн тенге. Теперь ждем решения и поступления средств».

Напомним, ранее похожую ситуацию исправили и в Толебийском районе. Тогда, лично президент страны дал поручение, решить проблему со зловонием и жалобами жителей. Сейчас жители в обещания властей не верят. Шардаринцы просят акима области Умирзака Шукеева вмешаться в ситуацию.