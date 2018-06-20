Служба реагирования на компьютерные инциденты (KazCert) в приказном порядке вынудила компании KazNic и Hoster.kz отключить 288 сайтов, пишет 365info.kz.

Как пояснили в компании Hoster.kz одному из владельцев отключенного сайта, о точных причинах выключения можно только догадываться: «Наш директор им звонил (KazCert — прим. ред.), просил скинуть конкретные ошибки этих сайтов, но они ничего не дали, только приказ отключить. Мы отключили».

В компании KazNic владельцам отключенных сайтов также не говорят ничего определенного: «Конкретную причину вам должен указать регистратор… У кого-то фишинг с сайта сыпется, кого-то взломали и разместили вредоносные вирусы. Вам необходимо у регистратора узнать причину».

На вопрос о том, почему владельцев сайтов не уведомили о нарушениях перед отключением, в Hoster.kz и KazNic разводят руками: «Нам поступил приказ отключить — мы отключили».