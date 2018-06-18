Численность населения области на 1 мая 2018 года составила 2950,6 тысяч человек. До круглой цифры осталось добрать 50 тысяч человек.

Абсолютная величина естественного прироста населения в январе-апреле 2018 года составила 20,2 тыс. человек (104,1% к уровню января-апреля 2017 года), за этот же период зарегистрировано 25,1 тыс. (103,3%) – рождений, 4,9 тыс. (99,9%) – случаев смерти.

В январе-апреле 2018 года в область прибыло (без учета внутриобластных перемещений) 11183 человека (в январе-апреле 2017 года – 8363 человека), выбыло – 9978 человек (16560 человек), абсолютная величина миграционного сальдо составила – 1205 человек (положительное), в январе-апреле 2017 года – 8197 человек (отрицательное).