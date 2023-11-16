Кто стал 20-миллионным жителем страны в Туркестанской области?

20-миллионными жителями страны стали сразу пятеро казахстанцев. В 8 утра 14 ноября на свет появились три мальчика и две девочки. Юные юбиляры живут в Улытау, Жетысу, Атырауской, Туркестанской и Акмолинской областях.

«Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства», — сказал Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Юбилярам вручат сертификаты на 2 миллиона тенге от «Отбасы банка» и подарки от президента и акимов областей.

Один из пяти малышей родился, теперь уже в многодетной семье, в Жесайском районе Туркестанской области. Мама, Гульмира Изтлеуова — учитель биологии. А папа работает по найму. Новорождённый Алимхан — четвертый ребенок в семье.

«Я очень рада! Мы назвали ребенка Алимхан. Надеемся, что он будет достойным гражданином Казахстана. Имя влияет на характер и судьбу. Мы верим, что наш сын будет соответствовать своему имени — хан», — говорит Гульмира Изтлеуова, мама 20-миллионного новорожденного жителя Казахстана.

Нас — 20 миллионов! К этой юбилейной цифре независимая республика шла 30 лет. Двухтысячный год ознаменовался 15-миллионным населением, в 2014-ом — нас стало 17 миллионов, а в прошлом году численность населения превысила 19 миллионов казахстанцев.

При этом, в разрезе областей, больше всего казахстанцев проживают в Туркестанской области — более 2 миллионов человек, население Алматинской области составляет полтора миллиона, а в Жамбылской области живут 1 миллион 200 тысяч человек.

«По городам, у нас Алматы — 2,2 миллиона человек, Шымкент — 1,2 миллиона человек город Астана — 1,4 миллиона человек. Общий прирост населения по городу Астана составил 54 тысячи человек, по Алматы 49 тысяч человек, по Шымкенту 21 тысяча человек, Туркестанская область — 18,8 тысяч человек», — говорит Айнура Досмухамбетова, руководитель управления статистики населения Бюро национальной статистики.

По словам экономистов, сейчас многие страны столкнулись со старением населения. Наша страна относится к странам с высокой рождаемостью, а значит и будет развиваться экономика, республика станет привлекательней для инвесторов. Правда, такая ситуация складывается не во всех регионах страны. Рождаемость снижается из-за переселения жителей из сельской местности в крупные города. Развивающаяся урбанизация не способствует высокой рождаемости.

«К этому идет, что население будет сокращаться, рождаемость будет снижаться, особенно касается стран, где идет урбанизация, в сельской местности выше рождаемость. В сельской местности процесс урбанизации идет быстрыми темпами. Сейчас уже меньше 40% в сельской местности», — говорит Арман Байганов, экономист.

Специалисты говорят, необходимо вкладываться в развитие сел и небольших городов. А еще стимулировать рождаемость — открытием новых школ, детских садов и ВУЗов, созданием рабочих мест и материнскими выплатами.