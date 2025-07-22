В казахстанских семьях всё реже звучит детский смех

В Казахстане стремительно снижается рождаемость. За первый квартал этого года в стране родилось около 77 тысяч детей, на 15% меньше, чем годом ранее.

Демографическая ситуация ухудшается уже несколько лет подряд. Меньше всего детей рождается на севере и востоке. Лидером по рождаемости традиционно остается юг: Шымкент, Туркестанская а также Мангистауская область. Эксперты отмечают, меняется образ жизни, ценности и приоритеты молодёжи.

Акнур Боранбайкызы, психолог: «Идет рост индивидуализма, когда они хотят раскрываться и немного боятся ответственности. Сначала надо материальные какие-то достатки, потом семья — эта культура сейчас развивается. На первый план пошел вопрос о самореализации, кто я, как человек, а потом семья, быт и так далее».

Кроме того, Казахстан занимает одну из лидирующих позиций по числу разводов, что подрывает уверенность в завтрашнем дне и снижает стремление заводить детей.

Рост цен, нестабильная экономика и высокая стоимость жилья также не стимулирует рождаемости. В такой обстановке многие семьи не решаются на пополнение, откладывая его до лучших времён.

Чтобы переломить негативную тенденцию, эксперты говорят о необходимости новых мер поддержки.

Инара Намазбаева, председатель Туркестанского областного филиала «Ассоциация деловых женщин Казахстана»: «Наверное нужно укреплять ценности семьи, уделять этому внимание. Можно взять нам опыт соседней России — материнский капитал, когда деньги копятся и будут использованы для конкретного ребенка по достижению им совершеннолетия. Я в этом вижу стратегичный классный подход».

По прогнозным данным ООН, ситуация с рождаемостью в Казахстане в ближайшие десятилетия будет только ухудшаться. Это общемировая тенденция.