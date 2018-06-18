В Шымкенте в рамках программы главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» состоялось открытие детских садов №17 «Достык» и №37 «Айгерим».

Специальные коррекционные детские сады рассчитаны на 110 мест. Финансирование строительства двух детских садов осуществлялось предпринимателем-меценатом, победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», депутатом областного маслихата Кайратом Молдасеитовым. Общая стоимость проекта составляет 280 млн. тенге.

В своем вступительном слове аким области Жансеит Туймебаев поздравил жителей города с открытием новых специальных ясли-садов.

«Сегодня мы стали свидетелями открытия нового социального объекта, построенного во благо народа. С сегодняшнего дня будут введены в эксплуатацию два детских сада, стоимостью 280 млн. тенге, каждый из которых рассчитан на 60 и 50 мест». Один из них детский сад «Айгерим» на 50 мест предназначен для детей с задержкой психического развития. Второй ясли-сад «Достык» построен для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Выражаю благодарность Кайрату Кусейновичу за предоставленную помощь детям, нуждающимся в этих специальных учреждениях. Это яркий пример патриотизма для других предпринимателей», — сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, в Южно-Казахстанской области в рамках программы «Духовного возрождения» при поддержке предпринимателей во благо народа строятся социальные объекты. Подобные благие работы найдут свое продолжение.