Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО Жанибек Сейтжапбаров огласил приговор экс-прокурору Туркестана Махату Махата Зулпыхарову, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает собкор Timeskz.kz.

Подсудимый не признал вины, однако суд счел ее доказанной по ст.366 ч.4 УК

«Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство».

Это преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере восьмидесятикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд приговорил М.Зулпыхарова к 10 годам лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.