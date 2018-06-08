Глава Шымкента дал крайне негативную оценку работе отдела земельных отношений города. Он констатировал: сейчас это самый проблемный отдел, который нуждается в серьезном реформировании.
Роль реформатора доверили человеку и раньше занимавшему не самый последний пост в отделе. Но делать выводы преждевременно. Поживем — увидим: через три месяца станет известно, насколько новоиспеченный шеф ведомства склонен к нововведениям.
Человек с отчеством Чимкентбаевич будет руководить работой всего земкома Шымкента. Насколько по силам ноша ответственности Эльдару Нуралиеву, узнаем, когда пройдет испытательный срок.
«Мы будем смотреть на вас глазами жителей. Так как в последнее время на работу отдела земельных отношений поступает очень много жалоб, вы должны показать, как вы работаете», — подчеркнул глава Шымкента.
К слову, одними только напутствиями и поздравлениями не обошлось. Глава Шымкента посмотрел, на работу отдела изнутри. Все эмоции от увиденного легко можно было прочитать на лице градоначальника. Впрочем, не менее эмоционально он высказался об увиденном.
«Здесь нужно всю работу настроить. Нельзя так, как они. Сидят, знают, что к ним весь город идет».
Насколько успешным реформатором окажется новый глава земельного ведомства, узнаем через три месяца. За этот срок он должен не только порядок навести, но и сделать работу отдела максимально прозрачной, внедрив цифровизацию.
Саида Турсуметова