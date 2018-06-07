Отдел земельных отношений Шымкента возглавил Эльдар Чимкентбаевич Нуралиев, ранее работавший заместителем руководителя отдела.

Назначая нового руководителя, глава Шымкента Нурлан Сауранбаев подчеркнул, что «новый руководитель отдела назначается на испытательный срок. За три месяца новый глава должен показать результаты, а главным критерием оценки работы станет удовлетворенность жителей работой отдела.

«Мы будем смотреть на вас глазами жителей. Так как в последнее время на работу отдела земельных отношений поступает очень много жалоб, вы должны показать, как умеете работать», — подчеркнул аким Шымкента.

А наладить взаимоотношения с жителями поможет переход на цифровизацию. И это новоиспеченному руководителю отдела также предстоит внедрить в течение испытательного срока.