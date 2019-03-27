В получении взятки в значительном размере обвиняется Эльдар Нуралиев, ранее исполнявший обязанности руководителя отдела земельных отношений акимата Шымкента, передает NUR.KZ.

В июне прошлого года Нуралиев был назначен на должность главы земкома с испытательным сроком на три месяца.

Тогдашний аким Шымкента Нурлан Сауранбаев подчеркивал, что «за три месяца новый руководитель отдела земельных отношений должен показать результаты, а главным критерием его оценки будет удовлетворенность жителей работой отдела».

В частности Эльдар Нуралиев должен был обеспечить полный переход на цифровизацию в работе земкома.

В настоящее время расследование в отношении Нуралиева завершено и материалы дела направлены в Аль-Фарабийский районный суд.