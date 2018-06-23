«У меня ребенок-инвалид 1-й группы. Ухаживаю за ним день и ночь. Давно побоку личная жизнь, карьера, развлечения. Таких как я, тысячи. Когда уже государство поддержит таких, как мы?» – М.

Буквально на днях стало известно о том, что Сенат РК одобрил в двух чтениях законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения». Об этом сообщил официальный интернет-ресурс министерства труда и соцзащиты населения РК. Основными нововведениями Законопроекта является введение с 1 июля 2018 года нового государственного пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства старше 18 лет.

Это пособие будут получать порядка 14 тыс. семей. Размер пособия составит 1,05 размера прожиточного минимума или 29 699 тенге в текущем году. Оно назначается пожизненно и время ухода за инвалидом будет засчитываться как трудовой стаж при назначении пенсионных выплат за выслугу лет. Вместе с тем, размер государственного социального пособия инвалидам первой группы с детства на сегодняшний день составляет 54 306 тенге. Дополнительно инвалиды первой группы на основании индивидуальных программ реабилитации уже обеспечиваются средствами и услугами реабилитации в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями.

На следующую подборку вопросов отвечает директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по ЮКО Сауле Ахметова.

«Какие виды социальных выплат выплачиваются из средств АО «Государственный фонд социального страхования» при наступлении социальных рисков?»

Из средств АО «Государственный фонд социального страхования» выплачиваются при наступлении социальных рисков следующие виды выплат:

— на случай утраты трудоспособности;

— на случай потери кормильца;

— на случай потери работы;

— на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

— на случай потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

— на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

«Кто имеет право на получение социальных выплат из средств АО «Государственный фонд социального страхования» при наступлении одного из видов социальных рисков?» – Канат.

Так как социальное страхование – это дополнительная форма поддержки работающего населения, право на получение социальных выплат имеет любой работающий гражданин, за которого производились, либо который сам уплачивал в качестве самостоятельно занятого лица социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования при наступлении социального риска, а в случае смерти лица, являющегося участником системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления, – члены семьи умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, состоявшие на его иждивении.

«Кому назначается социальная выплата на случай потери кормильца?» – А.

Согласно ст. 26 п.1 ЗРК «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 2003 года № 405, право на назначение и получение социальных выплат на случай потери кормильца имеют следующие члены семьи умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца – участника системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления:

1) дети, в том числе усыновленные (удочеренные), братья, сестры и внуки, не достигшие восемнадцати лет и старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения восемнадцати лет. При этом братья, сестры и внуки – при условии, если они не имеют трудоспособных родителей или если они не получают алименты от родителей.

Лица старше восемнадцати лет, обучающиеся по очной форме обучения в организациях общего среднего, технического и профессионального, после среднего и высшего образования, имеют право на получение социальных выплат до окончания учебы в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста;

2) один из родителей или супруг либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, не достигшими трех лет.

«Можно ли назначать социальную выплату по потере кормильца на каждого иждивенца отдельно?» – Ирина.

На всех членов семьи назначается одна социальная выплата. По письменному заявлению члена семьи, состоящего на иждивении умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, его доля социальной выплаты выделяется и выплачивается ему отдельно.

«В каких случаях физическое лицо имеет право получать социальные выплаты на случай потери работы?» – Р.

Государство гарантирует гражданам право на получение социальных выплат при потере работы в случае, если он является участником обязательного социального страхования, и за него производились социальные отчисления. Для получения данной выплаты необходимо обратиться в Центр занятости населения для регистрации в качестве безработного и зарегистрироваться, а также на месте можете оформить документы на назначение СВпр из ГФСС в рамках композитной услуги.

В результате во время одного обращения вам оказываются две государственные услуги: устанавливается статус безработного (в Центре занятости населения) и оформляется заявление на назначение социальной выплаты на случай потери работы (предоставляется в Государственную корпорацию «Правительство для граждан»), что устранит необходимость посещения заявителем нескольких государственных органов, либо вам необходимо обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан», если вы уже ранее зарегистрировались в качестве безработного.

Для получения данной выплаты необходимы следующие документы: 1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 2) сведения о номере банковского счета, открытого в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

«Кем производится оплата декретного отпуска в Республике Казахстан?» – О.

Если женщина не работает, тогда все выплаты (это касается и единовременного пособия, и ежемесячных выплат социальных пособий) осуществляются из республиканского бюджета.

Если же женщина работает, тогда единовременная социальная выплата, связанная с беременностью и родами, и социальные выплаты по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года, производится из средств АО «Государственный фонд социального страхования» и лишь тем лицам, которые принимают участие в системе обязательного социального страхования.

«Может ли отец ребенка оформить и получить социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года?» – Елена.

Согласно пункту 1 статьи 23-2 Закона РК «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 2003 года № 405 (далее – Закон), выплата назначается участнику системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления и имеющему право на получение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования.

Согласно статье 6 Закона, государство гарантирует гражданам право на получение социальных выплат при наступлении случаев социального риска по видам обязательного социального страхования.

При этом, социальным риском для назначения выплаты является наступление события, влекущего потерю дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, в результате которого участник системы приобретает право на получение выплаты.

Таким образом отец ребенка имеет право оформить и получить социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года. При условии, если отец ребенка оформит отпуск по уходу за ребенком у работодателя, поскольку он теряет свой доход (согласно ст.100 Трудового кодекса РК).

«Как можно самостоятельно посчитать размер социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года?» – Арман.

Размер социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, также и другие виды выплат можно посчитать на сайте www.gfss.kz (вид услуги называется «Калькулятор социальных выплат»). Теперь любой желающий может самостоятельно рассчитать размер социальных выплат. Для этого просто надо зайти на сайт www.gfss.kz (кроме мобильной версии), далее выбрать «Калькулятор социальных выплат», выбрать вид выплаты и ввести ИИН.

«Куда обращаться для получения социальной выплаты на случай утраты трудоспособности?» – Алия.

Перед назначением социальной выплаты на случай утраты трудоспособности необходимо обратиться в подразделение медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) для первичного установления степени утраты общей трудоспособности, после чего услугу по назначению выплаты на случай утраты трудоспособности можно получить в виде композитной услуги, через подразделения МСЭ. Что это означает? Гражданин, одновременно приходя в структуру медико-социальных экспертиз, получая группу инвалидности, сразу же подает заявление для получения социальной выплаты на случай утраты трудоспособности.

Либо, при наличии сведений об установлении степени утраты общей трудоспособности на момент обращения можно обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН).

«Когда и в каких случаях социальная выплата на случай утраты трудоспособности прекращается?» – Руслан.

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств АО «Государственный фонда социального страхования» прекращается:

со дня достижения получателем пенсионного возраста;

в связи со смертью получателя (признанием судом безвестно отсутствующим или объявлением умершим). Социальная выплата осуществляется по месяц смерти получателя (со дня вступления в законную силу решения суда о признании безвестно отсутствующим или об объявлении умершим) включительно;

со дня вынесения решения подразделения МСЭ о признании получателя трудоспособным.