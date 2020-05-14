Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) и подведомственными организациями даны разъяснения на 338 тыс. обращений граждан по вопросам назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения (далее – ЧП) в размере 42 500 тенге.

По состоянию на 13 мая т.г. по всем каналам связи с населением в МТСЗН и подведомственные организации поступило 696,4 тыс. обращений от граждан с вопросами, касающимися назначения и выплаты «42 500 тенге».

Так, на электронный адрес 42500@enbek.kz поступило 571,1 тыс. обращений. Из них сотрудниками Центра развития трудовых ресурсов даны ответы на 241,6 тыс. обращений.

На электронный адрес 42500@gfss.kz поступило 108 тыс. обращений. Из них сотрудниками Государственного фонда социального страхования даны ответы на 76,4 тыс. обращений.

По другим каналам связи в ГФСС поступило 7,1 тыс. обращений, из них даны ответы на 6,3 тыс.

В МТСЗН, в том числе на блог министра и на официальные аккаунты в Facebook и Instagram, поступило 10,1 тыс. обращений, из них даны ответы на 7,1 тыс.

Также сотрудниками МТСЗН даны ответы на 6,6 тыс. обращений, поступивших в Центр приема обращений по коронавирусу.

Кроме того, в контакт-центре НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по вопросам социально-трудовой сферы «1411» в период с 1 по 13 мая даны разъяснения на 58,1 тыс. обращений граждан по вопросам выплаты «42 500 тенге».

Работа в данном направлении продолжается.