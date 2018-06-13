88-ой театральный сезон в областном русском драматическом театре закрыли премьерной постановкой «Карусель», сценами из жизни по рассказам Антона Павловича Чехова».

Пока актеры и зрители пребывают в ожидании начала постановки «Карусель», на сцену приглашают руководство любимого шымкентцами театра. Закрытие театрального сезона — торжественная церемония, на которой традиционно подводят итоги.

«Открою маленький секрет, мы хотели закрываться тоже А.П. Чеховым, только спектаклем по пьесе «Дядя Ваня». Хотели пригласить, я уже говорил об этом, нашего друга Алексея Шемиса, известного актера, режиссера из Москвы, но по техническим причинам этого не состоялось…

Все наши актеры — они бывшие студийцы, не забывайте про это. Поэтому они все прошли через чеховские рассказы. Они все знают эти рассказы. Поэтому мысль воплотить на сцене это силами актеров витала давно. А тут вынужденно получилось и мы взяли и сделали это», — рассказал художественный руководитель русского драмтеатра ЮКО Игорь Вербицкий.

И сделали это на ура. Ведь великий рассказчик Чехов любим всеми актерами и зрителями.

В постановке «Карусель». Сцены из жизни» особенная роль была актеру отведена Анатолию Землянову, который сыграл самого Чехова. Каждую театральную зарисовку он читает и комментирует.

Анатолий Землянов — актер русского драмтеатра ЮКО: «В этом году у нас такое интересное закрытие по рассказам Чехова и мне доверили роль Антона Павловича. Я, конечно, волновался… Ну нет, я так играл Чехова вообще на наших праздниках, на празднике славянской письменности, а вот здесь в первый раз. Даже не ожидал, что мне доверят, ну не знаю, мне нравится».

За 14 чеховских рассказов, представленных на закрытии, каждый актер труппы появлялся на сцене несколько раз. Они представали в разных амплуа, словно спешили наиграться в последнем спектакле сезона. Для многих из них он стал крайне насыщенным.

Олеся Жукова, актриса русского драмтеатра ЮКО: «Для меня лично этот сезон был очень насыщенным, начиная от премьеры «Кукушки», открывающей сезон. Это работа с очень хорошим режиссером, которого я очень люблю, с сильным режиссером. Фестиваль, лучшая женская роль на фестивале. Поэтому для меня этот сезон был очень большой и насыщенный».

В этот вечер чеховская «Карусель» закружила шымкентцев уже во второй раз. Яркие забавные и трагические сюжеты, самые эмоциональные сцены, которые должны запомниться зрителю до новой встречи уже в следующем сезоне.

Но до его окончания актерам русского драмтеатра предстоит участие в международном театральном фестивале «Samgau» в Астане 16 июня. Труппа Южного Казахстана представит особенно полюбившийся всем за этот сезон спектакль «Полёт над гнездом кукушки».

Успеха и отличного выступления пожелали труппе областного русского театра его поклонники.

Олег Хабибулин, зритель: «»Успехов на предстоящем их конкурсе 16 сентября в Астане, занять призовые места, и я в них уверен, потому что они сами говорили уже, что не приезжали без призовых мест. И на этот раз, я надеюсь, они займут самое главное».

Нелли Налибаева, зрительница: «Очень хороший спектакль, очень хорошая труппа. Я им желаю всем удачи в их поездке, всем здоровья и большого счастья. Мне очень нравится».

Два новых спектакля, три сказки, незабываемые Рождественские встречи, Вечер памяти Высоцкого, гастроли по области, а также в Алматы и Байконуре, победа в номинации на фестивале «Смоленский ковчег». Теперь архив достижений театра за этот сезон ждет только победа на конкурсе в Астане.

Зарина Шарипова