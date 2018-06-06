Украинский педиатр Евгений Комаровский доступно объяснил казахстанцам о менингите. Об этом врач рассказал в прямом эфире на странице в Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Последние пять дней минимум 200-300 писем, сообщений, звонков из Казахстана, Алматы, Астаны, отовсюду по поводу менингита.

Когда к человеку попадает менингококк, то с вероятностью в 100 процентов ничего с вами не произойдет. Человек будет мирно его носить в носоглотке. У большинства людей менингококк может мирно годами жить.

А опасность этой болезни в том, что от момента заболевания (попадание вируса из носоглотки в кровь — прим. автора) до момента смерти ребенка проходит менее суток. Даже если ребенка своевременно госпитализируют и вовремя начинают лечить в самой современной больнице с самыми современными лекарствами, никогда не бывает такого, чтобы смертность была менее 10 процентов.

То есть 10 процентов заболевших умирают всегда, и это еще хорошо, как правило, умирают 20 процентов при остром менингококковом сепсисе», — сообщил медик. По мнению врача, вакцинация здесь не лучший помощник.

«Вакцинация от менингококковой инфекции не решит никаких проблем. Ситуация временная. Вы защищаете своего ребенка посредством вакцинации от менингококка А и С. Но не сможете защитить от менингококка группы B.

Ни один житель страны не может позволить себе вакцинироваться от всех вариантов менингококка. Просто нет вакцин. Предлагаю не нагнетать тему вакцинации, а подумать о нормальных, адекватных способах профилактики», — отметил Комаровский. Украинский педиатр дал простые советы матерям, которые, по его словам, спасут детей лучше, чем вакцинация.

«Кроме вакцинации, куча методов, главный — профилактика. Ну, не надо таскать ребенка с собой по супермаркетам, не надо ходить в театры, не надо устраивать собрания в закрытых помещениях.

Хотите в школе устроить массовое мероприятие, организуйте на школьном дворе. Обязательно самым интенсивным образом проветривайте помещение. Запомните: менингококк из носоглотки может попасть в кровь тогда, когда менингококка будет много и когда пересыхает слизистая оболочка дыхательных путей.

Он передается только при очень тесных контактах, дальше метра он практически не летает. Чтобы заразиться, надо целоваться, обниматься, облизываться — тогда заразиться можно. Активное проветривание помещений, интенсивный воздухообмен — это эффективнее любой вакцинации.

Особенно в спальнях детского сада должно быть самое тщательное проветривание», — рекомендует врач. По его словам, менингококк обитает в закрытых помещениях, на улице его не подхватить, поэтому в качестве профилактики, детям нужно больше проводить времени на свежем воздухе.

«По правилам любой страны постсоветского пространства влажность воздуха в спальне должна быть в пределах 40-60 процентов. И по тем же правилам любой страны дети должны гулять минимум четыре часа в день.

Дальше, личные вещи — это только личные вещи. Общие предметы гигиены, жвачки, конфеты, сок из одной трубочки, общие маски, шарфики — ничего нельзя», — сказал Комаровский.

«Если у вас есть конкретные признаки: горло болит, температура, недомогание — перестаньте совершать подвиги, сидите дома, не общайтесь с людьми. Избегайте тех, кто при вас кашляет, сопли и так далее. Учителя, пожалуйста, не пускайте в школу, не пускайте в детские сады сопливых детей. Сейчас, когда такое время, пока вспышка закончится. Надо две-три недели перетерпеть», — отметил врач.

Вакцинация действительно нужна, по словам врача, когда ребенок, который никогда не общался с большим количеством людей, отправляется туда, где людей много. «Пример, ваш ребенок учился в сельской школе, в классе было 10-15 человек.

Вы решили: ему 15 лет, он подросток и сейчас поедет в лагерь, где будет общаться с еще пятьюстами таких же подростков, как он. В такой ситуации вакцинация вполне целесообразна, особенно когда рядом много новых случаев диагностируется», — добавил он.