За 2 месяца 2021 года в Шымкенте не регистрировались случаи заболевания менингитом, но в 2020 году всего было зарегистрировано 6 случаев.
️Менингит — острое инфекционное заболевание, характеризующееся различными клиническими признаками, сочетающие в себе несколько групп заболеваний, от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга.
️Чаще всего встречается в холодное время года. Заразиться менингитом можно воздушно-капельным путем от больного человека при кашле, чихании и разговоре.
Возбудители сначала локализуются в носовой полости, а затем перемещаются по кровеносным и лимфатическим сосудам к оболочкам мозга, повреждая мозг.
Заболевание начинается остро и сопровождается повышением температуры тела (выше 39 градусов), головной болью, раздражительностью, болью в ногах, появлением рвоты независимо от приема пищи, головокружением, сонливостью, гемморагическими звездчатыми высыпаниями, которые не исчезают при надавливании.
Симптомы, которые наблюдаются у совсем маленьких детей — отказ от еды, равномерный плач, дыхательная недостаточность, судороги, выбухание родничка, вялость, ригидность затылочных мышц, откидывание головы назад.
Если вовремя не начать лечение менингита, это может привести к осложнениям — отек головного мозга, расстройства речи, нарушения слуха, умственная отсталость, косоглазие, гидроцефалия, вплоть до летального исхода.
Болезнь действительно очень опасна, особенно для детей!
Поэтому необходимо соблюдать профилактические мероприятия:
— не рекомендуется самостоятельное лечение в домашних условиях в момент появления первых симптомов, особенно у детей!
— остерегаться переохлаждения тела;
— ограничить посещение закрытых, не проветриваемых мест массового
скопления людей. При посещении общественных мест использовать маски;
— строго соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки с мылом перед едой;
— частое проветривание помещений и проведение ежедневной влажной
уборки;
— профилактика и своевременное лечение воспалительных процессов в
носоглотке (воспаления в ушах, небе, полости носа и рта);
️Менингит очень опасен, особенно для детей!
Следует своевременно обратиться к врачу и своевременно принять лечение.