За 2 месяца 2021 года в Шымкенте не регистрировались случаи заболевания менингитом, но в 2020 году всего было зарегистрировано 6 случаев.

️Менингит — острое инфекционное заболевание, характеризующееся различными клиническими признаками, сочетающие в себе несколько групп заболеваний, от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга.

️Чаще всего встречается в холодное время года. Заразиться менингитом можно воздушно-капельным путем от больного человека при кашле, чихании и разговоре.

Возбудители сначала локализуются в носовой полости, а затем перемещаются по кровеносным и лимфатическим сосудам к оболочкам мозга, повреждая мозг.

Заболевание начинается остро и сопровождается повышением температуры тела (выше 39 градусов), головной болью, раздражительностью, болью в ногах, появлением рвоты независимо от приема пищи, головокружением, сонливостью, гемморагическими звездчатыми высыпаниями, которые не исчезают при надавливании.

Симптомы, которые наблюдаются у совсем маленьких детей — отказ от еды, равномерный плач, дыхательная недостаточность, судороги, выбухание родничка, вялость, ригидность затылочных мышц, откидывание головы назад.

Если вовремя не начать лечение менингита, это может привести к осложнениям — отек головного мозга, расстройства речи, нарушения слуха, умственная отсталость, косоглазие, гидроцефалия, вплоть до летального исхода.

Болезнь действительно очень опасна, особенно для детей!

Поэтому необходимо соблюдать профилактические мероприятия:

— не рекомендуется самостоятельное лечение в домашних условиях в момент появления первых симптомов, особенно у детей!

— остерегаться переохлаждения тела;

— ограничить посещение закрытых, не проветриваемых мест массового

скопления людей. При посещении общественных мест использовать маски;

— строго соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки с мылом перед едой;

— частое проветривание помещений и проведение ежедневной влажной

уборки;

— профилактика и своевременное лечение воспалительных процессов в

носоглотке (воспаления в ушах, небе, полости носа и рта);

️Менингит очень опасен, особенно для детей!

Следует своевременно обратиться к врачу и своевременно принять лечение.