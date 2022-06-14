Санэпидемиологи боятся, что казахстанцы привезут из хаджа менингит

Врачи страны боятся, что казахстанцы могут привезти из хаджа менингококковую инфекцию.

Специалисты говорят, в начале 2000-х в стране уже была вспышка этого заболевания, подъем заболеваемости отмечался и в 2018 году. Затем из-за карантина паломничество приостановили. В этом году казахстанцы летят в Мекку впервые за три года.

Казахстанцы могут приехать из хаджа не только с чувством выполненного долга, но и привезти с собой менингококковую инфекцию. Этого опасаются казахстанские санэпидемиологи. В этом году уже было подтверждено 11 случаев этого заболевания, но массовых вспышек не было — заболевших регистрировали в разных городах страны.

Санэпидемиологи говорят, в 2000-х во время хаджа было зарегистрировано больше 400 случаев этого заболевания. В 2018 году инфекцией заболели 96 казахстанцев. На время карантина паломничество приостановили, и в этом году в Мекку отправятся тысячи казахстанцев.

«Клиницисты рассказывали о таких случаях когда с момента проявления клинических симптомов до летального исхода проходило буквально несколько часов — от 3 до 5 часов. В 90-100% случаях менингококковая инфекция проявляется в средне-тяжелых и тяжелых случаях, тогда когда высокая температура, высыпания на теле, сепсис», — говорит Айнагуль Куатбаева, директор филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» МЗ РК.

Санэпидемиологи просят по приезду из хаджа поберечься, и в течение двух недель не устраивать праздничных застолий. Менингококковая инфекция это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. В некоторых случаях она смертельна, или оставляет после себя тяжелые последствия для здоровья. При этом, говорят в духовном управлении мусульман, у паломников при въезде в страну просят вакцинацию, в том числе и от менингококковой инфекции.

«Власть Саудовской Аравии не допустит к хаджу без вакцинации. В этом году они рекомендуют получать прививку от менингита и мы требуем от паломников вакцинироваться от менингита. Внутри Саудовской Аравии масочный режим все еще сохраняется, внутри помещений они должны надевать маски в аэропортах, мечетях, в священных местах«, — говорит Ершат Онгар, заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий.

При этом вакцинация платная, прививают в Казахстане в частных клиниках. Стоимость вакцины порядка 30 тысяч тенге. Она защищает от заражения и тяжелого течения болезни. Но это, пожалуй, небольшие траты, по сравнению в суммой, которую придется отдать паломнику за совершение хаджа.

Хадж в этом году начинается 7 июля, но первый рейс с казахстанцами отправится в Саудовскую Аравию уже в конце июня. Заявок от казахстанцев поступило больше, чем предполагалось, и в паломничество отправятся 4 тысячи казахстанцев.