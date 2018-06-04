Национальный Олимпийский комитет Казахстана объявляет конкурс на создание маскота Олимпийской команды Казахстана, сообщается на сайте комитета.

Цели конкурса — популяризация олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни через творчество. Основополагающий принцип Олимпийской Хартии – совмещение спорта с культурой и образованием.

Маскот – это талисман, символ Олимпийской команды. Маскот должен отражать идеологию Олимпизма и историю Казахстанского спорта, иметь конкретного прототипа или быть выдуманным, сказочным.

Участники должны предоставить графическое изображение на вышеуказанную тему в соответствии с техническим заданием, описание маскота и его имя, что он символизирует и какой несет посыл, как характеризует Олимпийскую команду Казахстана.

Конкурс проводится с 1 июня по 17 августа 2018 года и пройдет в 2 этапа. Первый этап – сбор конкурсных работ. Работы могут быть высланы на электронную почту или отправлены почтой на адрес, указанный в пункте 13 настоящего Положения.

Этап пройдет с 1 июня по 31 июля 2018 года. Второй этап – онлайн-голосование. Экспертная комиссия определяет 5 финальных работ, которые будут размещены на сайте и социальных сетях Организатора 2 августа. Голосование продлится до 16 августа. Победитель определится путем онлайн-голосования. Итоги конкурса будут озвучены 17 августа. Конкурсные работы могут быть представлены не позднее 31 июля 2018 года.

Итоги Конкурса будут объявлены 17 августа 2018 года путем размещения соответствующей информации на сайте Организатора www.olympic.kz в разделе «Конкурс». По результатам Конкурса определяются победитель и четыре призера Конкурса. Автор работы, занявшей первое место, получит памятный подарок от НОК РК с подписью Олимпийского чемпиона/призера и/или подарок от партнера НОК РК. Авторы работ, занявшие второе, третье, четвертое и пятое места, получат призы от Организатора.