В Южно-Казахстанской области состоится кинофестиваль лучших молодых режиссеров «Самгау-2018», передает МИА «Казинформ».

Конкурс проводится в области уже во второй раз и приурочен к 20-летию Астаны. К участию в нем приглашаются молодые режиссеры от 16 до 29 лет. В своих лентах авторы должны затронуть социальные темы, говорят организаторы.

«В прошлом году в фестивале приняли участие 17 режиссеров, но мы ставили им определенные ограничения. В этом году мы не ставим ограничения, поэтому ожидаем, что участников будет больше. Главный приз — 500 тысяч тенге. Будут и другие призы. Тем будет восемь, среди них проблемы молодежи, семьи, мотивационные темы. Главное, чтобы у зрителей это вызвало отклик», — сообщил руководитель «Молодежного ресурсного центра» ЮКО Береке Дуйсебеков.

Победителей будет определять жюри по таким критериям как сценарий, свет, звук, картинка. Заявки уже принимаются, смотр пройдет 5 июля.