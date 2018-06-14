Старые внедорожники Chevrolet Suburban всплыли в базе данных электронной торговой площадки. Машины использовались для сопровождения особо важных персон, передает kolesa.kz.

С молотка планируют пустить три экземпляра: два из них были выпущены в 2002 году, а ещё один чуть старше — произведён в 2001-м. Всё спецоборудование с машин сняли.

Судя по данным оценки, состояние кузова и салона машин варьируется от удовлетворительного до хорошего. А вот данных о технической части никаких.

Финальную стоимость транспортного средства будут определять аукционом на повышение. Стартовая цена наиболее доступной машины — 4.3 млн. Самая дорогая — 5.5 млн. Чтобы поучаствовать в торгах, придётся оставить гарантийный взнос от 643 тысяч тенге.