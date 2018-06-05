Молодых казахстанских IT-специалистов приглашают на бесплатную стажировку в АО «Самрук-Казына» по программе «Цифровое лето-2018». Отборочный этап стартует 6 июня.

Заявки на бесплатную стажировку могут подать выпускники вузов 2016, 2017, 2018 годов с 6 июня по 30 июня. Это можно сделать на официальном сайте АО «Самрук-Казына» www.sk.kz.

«По результатам летней стажировки среди IT—специалистов нами будет принято решение об отборе энергичных, креативных, грамотных ребят в Группу компаний Фонда. Одной из уникальных особенностей этой программы является то, что на сегодня мы уже договорились со всеми ключевыми мировыми брендами в IT- индустрии о том, что они нам помогут провести обучение ребят по многим IT- специальностям»,- отметил Даурен Керейбаев, директор департамента информационных технологий АО «Самрук-Қазына».

Стажировка будет проходить с 1 июля по 31 августа 2018 года в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Атырау.

Лучшие стажеры по итогам стажировки получат возможность трудоустроиться в компаниях: АО «Самрук-Қазына», АО «НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго», АО «Казахтелеком», АО «Тау-Кен Самрук», АО «КОРЭМ», АО «Qazaq Air», АО «Энергоинформ», ТОО «Самрук-Казына Контракт» и ТОО «Объединенная химическая компания».