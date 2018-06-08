В Южно-Казахстанской области в честь 20-летия столицы состоялось официальное открытие арбата, расположенного по улице Бекет батыра. В мероприятии принял участие аким области Ж.Туймебаев, который поздравил жителей и гостей города.

«Шымкент — один из крупнейших городов Казахстана после Астаны и Алматы. Сегодня мы открываем аллею «Астана», которая еще больше украсит наш город. Сегодня мы являемся свидетелями такого благородного события. Арбат станет местом для отдыха, где жители и гости города смогут летом окунуться в спасительную прохладу. Поздравляю с этим событием, желаю всем удачи и благополучия», — сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, в настоящее время на территории арбата созданы все условия для велосипедистов, установлены скамейки. Кроме того, проведена работа по озеленению территории площадью 3600 кв. метров, посажены около 700 саженцев ели, каштана, белой березы и 1000 роз. Для освещения арбата установлены 76 светильников и 45 торшеров.

Кроме того, аким области ознакомился с работами по благоустройству территории берегов Шымкентского канала, который протекает через 11 и 12 микрорайоны. Напомним, ранее глава региона поручил превратить территорию канала, протяженностью 20 километров, протекающего вдоль многоэтажных жилых домов в зону отдыха.

Все работы на сегодня ведутся на должном уровне. Более того, из 51 гаража, расположенных вдоль канала, владельцы 31 снесли их добровольно.

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Пресс-служба акима ЮКО