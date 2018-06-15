Подарок получили шымкентцы в преддверии празднования Дня столицы! В городе появилась аллея «Астана». На территории более одного гектара установили скамейки, посадили березы, чинары и каштан.

Сюрприз преподнесли и шымкентцам, которые стояли в очереди на жилье. Ключи от новых квартир в мкрн. Астана получили 15 человек. Среди них Азираш Алимхан. Мать-одиночка 12 лет ждала заветные квадратные метры от государства.

«Сегодня очень радостный день. Раньше приходилось ютиться в однокомнатной квартире. Теперь получила двухкомнатную. Я стояла в очереди», — делится радостью Азираш Алимхан.

Новые квартиры построены в рамках программы «Нурлы жер». Ключи вручают малообеспеченным семьям, сиротам и гражданам, стоящим в очереди на получение жилья.

Поздравил новоселов аким области Жансеит Туймебаев: «Сегодня, во благо народа, а также для дальнейшего развития города и улучшения его имиджа введена в эксплуатацию аллея «Астана». Образ шанырака, расположенного на центральной площадке аллеи, отражает национальное единство и дружбу нашего народа. Также сегодня, в преддверии 20-летия столицы, мы вручаем жителям города ключи от новых квартир. Все эти достижения стали возможны благодаря нашей независимости и Лидеру Нации».

Всего в микрорайоне строится 31 дом. 10 — уже сданы в эксплуатацию. До конца года планируют построить еще 9 многоэтажек.