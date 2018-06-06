В воинской части 6506 почтили память погибших и наградили тех, кто отразил удары бандитов 5 июня 2016 года в перестрелке с террористами в Актобе. Среди них были наши земляки.

«Забыть такое невозможно», — говорят военнослужащие, которые принимали участие в перестрелке с экстремистами в Актобе. Пятого июня 2016 года группа лиц ограбила оружейный магазин, затем бандиты направились в воинскую часть Национальной гвардии.

При отражении нападения погибли майор Даниэль Майлыбаев, младший сержант Берикжан Калиев и военнослужащий срочной службы рядовой Досбол Сапар.

В воинской части 6506 почтили память погибших и наградили тех, кто отразил удары бандитов.

В отражении атаки экстремистов принимали участие и бойцы из ЮКО. Это Сырым Сундетов, который по счастливой случайности остался жив, и Досбол Сапар, который погиб от рук террористов. Досбола Сапара посмертно наградили орденом «Айбын» 2 степени.

«Пусть их героизм навсегда останется в наших сердцах и станет примером для молодежи, для младших поколений. Сына уже не вернешь, на все воля Аллаха. Я уверен, что каждый поступил бы так же, как мой сын», — сказал Еркинбек Абдукадиров.

Герой нашего времени — так называют сослуживцы Сырыма Сундетова. Тогда парень получил огнестрельное ранение плеча и ноги, восемь ножевых ранений, был поврежден нерв спинного мозга. Но боец не выдал террористам место хранения оружия и боеприпасов. Указом Президента Сырым Сундетов награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», которую ему вручили в воинской части.

Шуддин Саидов