В Шымкенте презентовали беспилотные летательные аппараты. ТОО «СП РобоАвиа» производит и поставляет беспилотные аэрофотосъемочные комплексы.

Приглашенные на торжество гости ознакомились с производством изготовления высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов. Аналогов такого уникального производства нет в Казахстане.

Широкий спектр услуг в сфере мониторинга, геодезии и сельского хозяйства. На презентации комплекса беспилотного аппарата «Sарsаn-3000» лучшие специалисты ТОО «СП РобоАвиа» рассказывают о применении уникального высокоточного оборудования, показывают весь цикл производственно-технологического процесса — от цеха композитных технологии до сборки беспилотных аппаратов.

Николай Пажитнев, генеральный директор ТОО «СП РобоАвиа: «Мы к этому готовились два года. Комплекс беспилотного аппарата «Sарsаn-3000″. Это уникальный аппарат. Наше предприятие единственное в Казахстане. Мы первые. Мы хотим занять рынок. На перспективу сейчас работает 40 человек, планируем расширятся в 2019 году и довести коллектив до 100 человек».

Творческий молодой коллектив компании «РобоАвиа» демонстрирует гостям высокую квалификацию. За рекордное время здесь собрали беспилотный летательный аппарат. Он хоть сейчас готов к полету.

Максим Красюк, главный конструктор ТОО «СП РобоАвиа»: «Мы занимаемся производством беспилотных летательных аппаратов.С уверенностью могу сказать, что это первое высокотехнологичное производство в Казахстане именно беспилотных летательных аппаратов. Мы получили в этом году сертификат Национального продукта и этим гордимся. Основная часть молодежь, все высококвалифицированные специалисты».

ТОО «СП РобоАвиа» имеет собственный учебный центр, где ведётся обучение по программе профессиональной подготовки. Юные конструкторы из кружка авиамоделирования с огромным интересом следят за работой беспилотного летательного аппарата. В недалеком будущем они тоже смогут управлять с земли беспилотными летательными аппаратами, изготовленными в ТОО «СП РобоАвиа».

Шынар Оразова