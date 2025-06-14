Производство вертолетов и дронов позволит Туркестанской области выйти на новые рынки

В Туркестанской области планируется строительство завода по производству вертолетов, дронов и беспилотных грузовых аппаратов. На обсуждении с акимом региона Нуралханом Кушеровым были рассмотрены условия реализации масштабного проекта.

Для размещения производства выбраны индустриальные зоны региона и район Сауран. Новый завод предполагается одним из самых современных и технологичных предприятий области.

Инвестор планирует вложить в проект около 290 миллионов долларов США. Создание предприятия позволит открыть порядка 150 новых рабочих мест и развить новые направления в региональной промышленности.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы готовы предоставить инвестору всестороннюю поддержку. Это не просто проект, а шаг в будущее. Туркестанская область заинтересована в развитии высокотехнологичного производства. Такой завод внесет значительный вклад в экономику региона».

По данным представителей компании, предприятие будет выпускать как гражданские, так и специализированные вертолеты и дроны. Их планируют использовать в логистике, сельском хозяйстве, туризме, мониторинге инфраструктуры и других отраслях.

Проект ориентирован на быстро развивающийся рынок малой авиации — летательные аппараты смогут подниматься на высоту до 3000 метров. Техника будет применяться для перевозок внутри города, доставки грузов с помощью дронов, экстренной помощи, а также в сельском хозяйстве и промышленности.

— На территории Туркестанской области уже действуют 15 индустриальных зон, а также специальная экономическая зона «TURAN», охватывающая 4000 гектаров. Инвесторам предоставляются налоговые льготы и действует система «одного окна» для быстрого решения всех вопросов. Все это делает регион привлекательным для крупных иностранных инвесторов.

За последние три года в области реализовано четыре проекта с участием китайского капитала на сумму 110 миллионов долларов. Сейчас находятся в процессе реализации еще семь проектов на сумму свыше миллиарда долларов.

Экономика региона постепенно становится более диверсифицированной и ориентированной на высокие технологии.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Создание нового завода — важный этап для экономики Туркестанской области. Ожидается, что благодаря этому проекту регион сможет выйти на новые рынки и привлечь еще больше инвестиций в инновационные сферы. Для местных жителей это не только рабочие места, но и возможности для профессионального роста».