Не верится, что так быстро летит годы, и бывшему самому молодому в те уже годы далёкие годы председателю Чимкентского горисполкома Ибраеву Рашиду Тураровичу исполняется на этих днях 70 лет.

Он вышел из комсомола, успешно возглавлял областную комсомольскую организацию.

Из его рук первого секретаря я получил Почётную грамоту обкома комсомола за активную пропагандистскую работу среди рабочей молодёжи в сентябре 1976 года.

Затем были два года напряженной работы на посту первого секретаря Туркестанского горкома партии в свои – то 28 лет! Аксакалы древнего города до сих пор помнят его тот партийный след в жизни туркестанцев.

Особая строка – неустанный труд в течение 7 лет председателем горисполкома в Чимкенте.

19 января 1982 года Рашид Турарович пригласил меня на работу в горисполком главным инженером горкомхоза. И в тот же год город получил первую премию Совета Министров Казахской ССР за лучшее озеленение, благоустройство и художественно-архитектурное оформление.

По его личной инициативе на шиферном комбинате под руководством архитектора города Б.К. Аширбаева начали создавать малые архитектурные формы, каких не было в республике, и они первые появились на Коммунистическом проспекте вдоль только что выросших на нем девятиэтажек.

К 9 Мая 1982 года был построен Обелиск в память о трудовом и ратном подвиге народа в Великой Отечественной войне.

В том же году были построены и первые фонтаны на углу проспектов Коммунистического и Космонавтов, «Радуга» у магазина «Маяк».

Для создания микроклимата на центральных улицах появились первые поливочные водопроводы, работающие на воде из развивавшейся тогда дренажной системы.

За архитектурным обликом города зорко следили районные архитекторы, охватывавшие всю территорию города.

Рашид Турарович сам возглавлял Градостроительный совет и городскую комиссию по эстетическому и архитектурно-художественному оформлению города.

Большое внимание он уделял питьевому водоснабжению населения областного центра.

И 30 января 1986 года на должность начальника «Водоканала» был назначен Урманов А.У.

С вводом в строй гигантов нефтехимии Чимкент превращался в промышленный центр Казахстана.

Город рос и в ширь и в высь. ДСК под руководством Хлебова В.П. перешёл на круглосуточный график работы, ведь одновременно зарождались и росли 11,12,13,14,15,16,17 и 18 микрорайоны. Успели заявить о себе 105 – й серией микрорайоны «Короткий», «Восток», «Север» и «Отрар», а также «Сайрам».

В центре города был построен ЦУМ.

Р.Т. Ибраев — талантливый организатор. И в исполкоме им был создан коллектив профессионалов – новаторов. Первыми заместителями у него были Свистельников Анатолий Михайлович и Криштапов Иван Филатович. Заместителем по строительству и коммунальному хозяйству – Мырзабеков Онайбек Моханович. Заместителем по культуре и образованию – Панкрашина Раиса Фёдоровна. Секретарями горисполкома – Ахбердиев Амин Зульхарнаевич и Загоруйко Юрий Владимирович. Заворготделом – Дуйсенбаев Бердибек Дуйсенбаевич. Завпротокольной частью – Евтушенко Вера Емельяновна. Помощником председателя горисполкома – Андрюков Владислав Викторович. Аппарат был компактным: вместе с техничкой в нем было всего 14 человек.

В идеальном состоянии содержались каналы Чимкентский и Янги-Чек.

И в летний период для чимкентцев любимым местом отдыха оставалось Комсомольское озеро, куда в выходные дни устремлялось практически всё населения города.

Чимкент был воплощением общей мечты.

Владислав Андрюков, бывший помощник

председателя Чимкентского горисполкома.