«Я же не артист, чтобы себя пиарить, – любит повторять Рашид Турарович Ибраев. – Мы все работали и работаем, служили и служим своему народу». И славу делить нужно на всех. Личная скромность всегда была одним из отличительных качеств его натуры. Но юбилей – повод особый, чтобы рассказать и о других. А биография и история становления Рашида Ибраева не менее увлекательна и интересна, чем первого посла СССР Назира Торекулова. Да и связующей для обоих и своеобразной красной строкой в судьбе каждого стал Туркестан.

Генератор идей перестройки

«У каждого государства, если оно умеет ценить свою историю, свою нацию, свою культуру, свою честь, всегда есть особо чтимые святыни… Для нас, казахов, подобный духовный великан – Туркестан».

Р. Ибраев, Ш. Муртаза, «Священный Туркестан».

Но когда Рашид Турарович стал первым секретарем Туркестанского горкома партии, этот священный город, воспетый семью признанными мудрецами древности, больше напоминал крупное село. И надо было только удивляться смелости молодого руководителя, который во времена воинствующего атеизма громко и решительно объявил о том, что Туркестан – святыня не только для казахов, но и для всех тюрков, мусульман, это колыбель шести алашей. Что мы не только должны знать свою историю, но и возродить славу великого города, где находится мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, построенный по указанию Амира Тимура. И жемчужину эту должны окружать красивые здания, площади и скверы, достойные ее, все то, чем и отличается город от села. И Туркестан стал меняться.

Всего два года понадобилось Рашиду Тураровичу, чтобы это стало заметным. Но заметили и его самого – избрали председателем исполкома Шымкента, который тоже не совсем соответствовал статусу областного центра. Вид беспорядочно застроенных улиц Рашида Ибраева не просто огорчал – расстраивал. И вот уже в его кабинете не раз склонялись над планом города архитекторы, руководители крупных строительных организаций. Так появился в Шымкенте новый универмаг на проспекте Тауке хана, в розовом ракушечном одеянии казавшийся нам пришельцем из будущего. А в универсам привлекали горожан не только торговые залы, но и первая в истории Шымкента металлическая – черная с белым – дверь. О зоне отдыха вообще речи нет. И тогда, и теперь она – наша гордость. Дело даже не в том, что с подачи Асанбая Аскарова шымкентцы вставили «фитиль» тогдашней столичной Алма-Ате. Все, кто реализовывал эти, казалось бы, хозяйственные задачи, по сути решали и политические. Тысячи добровольцев, участвующих в закладке дендропарка или создании зоопарка, ощутили предметно, что в их силах изменить облик города и наполнить его жизнь новыми красками. Так что отнюдь не хозяйственником, а больше политическим лидером был на этой должности Рашид Ибраев.

Национальная идея – служить нации и стране

«В отношениях между Азербайджаном и Казахстаном проблем нет», – заявил Гейдар Алиев. Основу совместных связей составляют дружба азербайджанского и казахского народов и дружба двух президентов. Гейдар Алиев отметил, что посол внес свой вклад в развитие этих отношений».

«Бакинский рабочий» от 28 мая 2002 г.

Решительный, с твердыми убеждениями, верой в народ, он добился его взаимности. В 1994 году на альтернативных выборах в Верховный Совет народ проголосует за Рашида Тураровича, отдав предпочтение его кандидатуре из 12 претендентов. И это было безошибочное решение. Кто-то до хрипоты спорил, какой должна быть национальная идея, а Рашид Ибраев пришел в первый парламент с четким понимаем ее. «Национальная идея – служить нации, стране, – говорил он. – Суверенность сама по себе не приведет страну к расцвету, если не будет налажен диалог власти с народом, не будет демократического общества».

И это говорил очень молодой, по прежним меркам, политический лидер. Впрочем, в его случае молодость не была недостатком, скорее, наоборот. В 26 лет первый секретарь обкома комсомола – он олицетворял собой новое поколение тех, кому судьбой выпадет создавать совершенно другую страну, ломать устоявшиеся стереотипы мышления с оглядками на центр.

«Это сейчас для молодых открыты все двери, а в наше время партийные старожилы ревностно относились к желанию потеснить их на карьерной лестнице», – вспоминает он.

Первый секретарь горкома партии 29-ти лет тогда действительно был редкостью. Но из всяких правил, в том числе и установленных партийной номенклатурой, бывали исключения. А Рашид Ибраев обладал не только большими организаторскими и ораторскими способностями, но и смелостью предложений, умением брать на себя ответственность, чего лишались к преклонному возрасту некоторые партийные боссы. Да и выбирали уже не они. Время диктовало приход новых лидеров. А с обретением независимости – и новая страна Казахстан, и ее первый президент Н. Назарбаев. Надо отдать должное нашему главе государства – он всегда заметит неординарную личность. Узнав лучше – сделает единомышленником.

В 1995 году он назначает Рашида Ибраева Чрезвычайным и Полномочным Послом в Индии. И помимо задачи установления дипломатических отношений ставит перед ним еще одну – привлечение инвесторов в страну, оказавшуюся после развала Союза в тяжелом экономическом положении.

Рашид Турарович за шесть месяцев овладел английским так, что легко вел переговоры с инвесторами на самые сложные темы, в том числе и по индийской модели кредитования малого бизнеса, вникал в особенности тамошней демократии, показал себя высокообразованным и уважающим традиции Индии человеком и тем самым заслужил вотум доверия этой страны. На Карагандинский металлургический комбинат тогда пришли индийские инвесторы. Это был серьезный прорыв в отношениях двух стран. Не случайно индийский фонд «Юнити интернейшнл» вручил президенту страны Серебряный глобус и диплом международного взаимопонимания.

Умение достичь взаимопонимания даже в разрешении не встречавшихся ранее вопросов – одно из главных достоинств дипломата нового поколения Рашида Ибраева. Поэтому, когда после раздела Каспия нужно было на качественно новом уровне налаживать отношения с партнерами по нефтяному бизнесу, президент направляет Рашида Тураровича послом Казахстана в Азербайджан и Грузию. Об успешности его миссии можно судить по отзывам из газеты, приведенным на этой странице. А для нашей страны дружеские казахстанско-азербайджанские отношения обернулись ростом торгового оборота обеих стран.

Далее еще один факт большого доверия президента страны Рашиду Тураровичу – назначение послом в страны Балтии: Литву, Латвию, Эстонию. Взаимные визиты глав государств, различные бизнес-форумы, открытие в Вентспилсе крупнейшего на территории ЕС зернового терминала, а это был совместный проект Казахстана и Латвии и первый инвестиционный нашей страны в Балтии, – во всем этом, естественно, был большой труд посла. Но он не любил говорить об этом, потому что считал: по-другому и нельзя работать на столь ответственном посту. Зато любит вспоминать о том, как поддерживал его президент. «В 2004 году во время государственного визита президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги в Казахстан глава нашего государства Нурсултан Назарбаев передал ей архивные документы о 227 латышах, депортированных на казахстанскую территорию во время сталинских репрессий. Латвия, прежде считавшая Казахстан не очень-то демократической страной, после этого дружественного жеста начала по-другому относиться к нашей стране». Естественно, и послу после этого работалось легче.

Рашид Турарович представлял Казахстан сразу в шести странах – был Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Венгрии, Словении, Черногории, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине. В 2008 году во время официального визита Нурсултана Назарбаева в Венгрию, корреспонденты не смогли взять интервью у главы государства, поэтому они поспешили с вопросами к послу. Интерес венгров к нашей стране не случаен – казахстанские и венгерские отношения основаны на исторической, культурной, духовной близости. Венгерские кипчаки считают Казахстан землей отцов.

Шесть стран и всего один посол Казахстана на всех

Есть две вещи, что в памяти остаются у всех: одна – доброе имя…

Юсуф Баласагуни.

Но если визиты президента – явление не ежедневное, то посол всегда на виду. И вызывает любопытство не только его дипломатическая деятельность. Например, СМИ очень интересовались, как он проводил свободное время. Его у Рашида Тураровича было чрезвычайно мало – несколько лет подряд он был послом в шести странах одновременно. Согласитесь, не шутка. (Впрочем, он всегда любил много работы.) Но если выпадают свободные минуты, он и сейчас играет в теннис или читает историческую литературу. И корреспондентам, а затем и читателям становится понятным, откуда у посла такие познания по истории многих стран мира.

На виду и его семья. И когда газета «Нью дели» назвала Рашида Тураровича и его жену Асылхан самой красивой дипломатической парой, комплимент этот был и Казахстану, который они представляли и где высоко ценятся семейные ценности, где жена, семья – это всегда опора и надежный тыл для мужа. И сын с дочкой тоже понимали, что по ним будут судить не только об отце, но и о казахах и Казахстане. Поэтому старались соответствовать статусу детей дипломатических работников. Арсен имеет два диплома о высшем образовании – экономиста и специалиста в сфере нефтебизнеса. Асель сначала выучилась на дизайнера, а затем окончила магистратуру международных отношений. И кто знает, может быть, ей готовит судьба стать еще одной казахской женщиной-дипломатом?

Жить в чужой стране, вдалеке от Родины, даже послу не просто. Но если день, как у Рашида Тураровича, проходил под девизом – совершить хоть одно дело, приносящее пользу своей стране, – ностальгия отступала. А на его счету дел добрых немало, и отмечены они высоко не только Родиной – орденом «Достык», званием «Почетный гражданин Шымкента», заслуженного работника дипломатической службы РК, медалью МИД РК «Назир Торекулов» за вклад во внешнюю политику РК. Индийская международная организация вручила ему грамоту за укрепление дружбы между странами. А Латвия вручила ему орден «Три звезды» и присвоила звание командора ордена. Эта высшая по законам Латвии награда вручается только выдающимся иностранным дипломатам. Признание, которое дорогого стоит.

Нина Казорина