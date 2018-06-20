Предлагаемые поправки вводятся в целях упрощения и снижения коррупционных рисков государственных закупок работ в сфере строительства.
Концептуальными поправками в Правила являются:
первое — утверждение Типовой формы Консорциального соглашения, оформляемой посредством веб-портала государственных закупок;
второе — четкая регламентация расчета опыта работы при осуществлении государственных закупок работ в сфере строительства;
третье — введение обязанности заказчиков указывать в технической спецификации на национальные стандарты закупаемых товаров, работ и услуг (при их наличии). В случае их отсутствия на межгосударственные стандарты.
четвертое — введение обязанности поставщиков при поставке товаров и выполнении работ, предоставлять на них Сертификат о происхождении товара.
Если товар казахстанского происхождения, то поставщик обязан предоставить сертификат СТ-КZ. Если товар импортного производства, то предоставляется сертификат о происхождении товара, выданного соответствующим уполномоченным органом страны происхождения.
Предлагаемые поправки вводятся в целях упрощения и снижения коррупционных рисков государственных закупок работ в сфере строительства.
С приказом министра финансов от 13 июня 2018 года №562 и Сравнительной таблицей изменений можно ознакомиться здесь.