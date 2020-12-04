Распоряжением акима области руководителем Управления государственных закупок Туркестанской области назначен Натбаев Газизбек Иманбекович.

Г. Натбаев родился в 1978 году в городе Шымкент. Образование высшее, по специальности юрист.

Трудовую деятельность начал в 2001 году главным специалистом-главным юрисконсультом отдела финансов акимата Мактааральского района ЮКО. Работал главным специалистом департамента финансов и коммунальной собственности ЮКО, главным специалистом, руководителем юридического отдела аппарата акима города Шымкент.

С 2011 по 2017 годы работал советником акима города Шымкент, ведущим специалистом городского аппарата, главным специалистом отдела областного управления строительства, руководителем отдела, руководителем отдела областного управления предпринимательства и промышленности, заместителем директора Палаты предпринимателей ЮКО, заместителем руководителя управления государственных закупок ЮКО.