Сфера госзакупок переходит в режим самого жесткого контроля

На заседании под председательством акима области Нуралхана Кушерова были обозначены системные проблемы в сфере госзакупок. Речь шла не только о качестве реализации проектов, но и о точном соблюдении процедур в рамках закона.

Оценив текущую ситуацию, глава региона дал ряд жёстких поручений.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Каждый тиын государственного бюджета должен расходоваться эффективно. Все начатые проекты должны реализовываться своевременно и с пользой. Расточительство недопустимо. Финансирование ненужных проектов необходимо прекратить. Каждый руководитель должен осознавать свою ответственность».

В качестве меры реагирования Нуралхан Кушеров потребовал рассмотреть персональную ответственность заместителей акимов городов и районов, а также руководителей областных управлений, допустивших нарушения. Управлению госзакупок поручено выстроить системную работу с местными органами, проводить очные обучающие семинары и внедрить мониторинг по критериям законности и результативности.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Прошу вас проводить все процедуры в соответствии с действующим законодательством, в установленные сроки, качественно и добросовестно. Управлению государственных закупок поручаю системно формировать рейтинг районов, городов и управлений, которые регулярно нарушают закон, и принимать меры. Обучающие семинары только в очном формате, с личным участием».

По данным руководителя управления Акаедила Сатыбалды, с начала года по Туркестанской области поступило 953 заявки на сумму 147,9 млрд тенге.

266 заявок на выполнение работ — 74,4 млрд тг,

378 заявок на оказание услуг — 30,7 млрд тг,

309 заявок на поставку товаров — 42,8 млрд тг.

Процедуры завершены по 856 закупкам на 140,9 млрд. Ещё 97 находятся на стадии исполнения.

Сфера госзакупок переходит в режим постоянного контроля. Руководителям даны чёткие ориентиры: исключить неэффективные расходы, обеспечить прозрачность на всех этапах и доводить каждый проект до логического завершения. Цель- конкретный результат для населения.