Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик», которое проходило с 13 по 15 июня 2018 года на территории ЮКО.

Основная цель — профилактика, выявление и пресечение преступлений, связанных со сводничеством, организацией притонов для занятия проституцией, торговли людьми и других правонарушений.

За время ОПМ «Стоп-трафик» полицейские выявили пять фактов сводничества, а также один факт по статье УК РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией». К примеру, полицейские задержали администратора одной из саун города Шымкента, которая получила вознаграждение в сумме 4 тысяч тенге от двух девушек легкого поведения за вызов их к клиентам для оказания интимных услуг.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Проводится досудебное расследование.

Всего же с начала текущего года сотрудниками УБОП ДВД ЮКО выявлено 18 фактов сводничества и поставлено на учет органов внутренних дел 12 девушек легкого поведения.

В свою очередь сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО напоминают, что если вы стали свидетелем или жертвой преступления, связанного с торговлей людьми или же владеете какой-либо информацией, то вы можете обратиться в полицию по телефонам доверия ДВД Южно-Казахстанской области: 98-00-56.

Пресс — служба ДВД ЮКО