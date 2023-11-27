Жительница Шымкента пыталась продать младенца

23-летняя девушка полностью вменяема и отдавала себе отчет, когда пыталась продать родного ребенка. Через посредника она разместила объявление в сети Интернет и нашла покупателя — 45-летнюю женщину. К счастью, сделка сорвалась. На объявление откликнулись полицейские. Горе-мать задержали. Ей грозит до 10 лет колонии. К ответственности привлекут и покупателя.

«Сотрудниками УБОП установлено, что 23-летняя молодая женщина занималась поиском покупателей своего ребенка и через посредника нашла 45-летнюю жительницу в другой области, с которой в последующем договорились о совершении возмездной сделки. Факт зарегистрирован по статье 135 Уголовного кодекса, начато досудебное расследование. Ребенок помещен в Дом малютки. Подозреваемая взята под стражу», — говорит Канат Нурмагамбетов, начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

Аналогичный случай произошел в Алматинской области. 24-летняя девушка, находясь на седьмом месяце беременности, разместила в социальной сети объявление о продаже ребенка и одновременно занималась поиском покупателей оффлайн. Ее задержали.

Торгуют в стране не только младенцами. Грубые и жестокие нарушения прав человека выявлены во время рейда “STOP-трафик”. Итог — 39 преступлений: 1 факт торговли органами; 3 факта современной формы трудового рабства; 7 случаев торговли людьми – из который пять пленников были несовершеннолетними. В занятия проституцией пытались вовлечь трёх девочек-подростков. Выявлено 24 факта притоносодержания и сводничества.

Предотвратить ужасающие преступления помогут простые правила: не доверять сомнительным предложениям о легком заработке, не отдавать никому документы, удостоверяющие личность, а при выезде в другой город или страну оставлять контакты и адреса родным и близким.