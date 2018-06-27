Город миллионник скоро планирует закупить дополнительные велосипеды для Shymkent City Bike. За два года шымкентцы не сломали ни один велобайк, но всячески старались это сделать. Расскажем, как проходит веложизнь в Шымкенте.

Ездить на велосипеде не только полезно для здоровья, но и выгодно с финансовой точки зрения. С момента присвоения Шымкенту статуса мегаполиса вероятность того, что автопоток увеличится в разы, высокая. Простаивать в заторах горожане не хотят, поэтому уже многие стали выбирать двухколесный транспорт.

Житель Шымкента Олжас Мынбаев загнал свою машину в гараж и вот уже три месяца пользуется системой автоматизированного велопроката. Каждый день парень преодолевает на велосипеде около 14 км. Это путь на работу и обратно домой. Олжас называет это достойной альтернативой автомобилю и общественному транспорту.

«С утра сажусь на велик, кручу педали и еду на работу. Это полезно и практично! Мне нравится. Это зарядка и тренировка одновременно. Мышцы всегда в тонусе. А вечером обратно домой! В общем, туда-сюда наматываю в день 14 км, иногда и больше», — делится Олжас Мынбаев.

Для создания комфортных условий для велосипедистов в 2016 году в Шымкенте началось строительство специальных велодорожек. Тротуар разделили на две части, сделали разметку. Правда, дело ограничилось лишь центральными улицами города. А потому на других улицах велосипедистам до сих пор приходится отвоевывать тротуар у пешеходов.

«Есть хамы на дорогах, но большинство дорогу уступают и уважают. Наш клуб давно живет и за последние годы стало заметно как наш город развивается в этом. Нам бы побольше дорожек и все будет хорошо», — рассказывает Дмитрий Карпенко, велосипедист.

Всего в Шымбайк-прокате 200 велосипедов, которые размещены на 36 городских стоянках. За два года эксплуатации они не сильно пострадали, все находятся в рабочем состоянии, хотя попытки отвинтить что-нибудь или даже украсть байк… все-таки были.

Максат Айдар представитель «Shymkent City Bike»: «Бывает, что дети ломают велики, катафоты* воруют, наклейки и другие мелкие запчасти. Были попытки умыкнуть и сам велосипед! В будущем планируется новое поступление, так как на самом деле в утреннее и вечернее время, велосипедов не хватает».

По данным ДВД Туркестанской области, к сожалению, есть и случаи ДТП с участием велосипедистов. Но, по сравнению с прошлыми годами, цифра несчастных случаев снизилась.

Нуржан Мутаев, инспектор ДВД по Туркестанской области: «За последние полгода произошло 5 ДТП с участием велосипедистов. Один пострадавший скончался в больнице. А вот в прошлом году 6 ДТП, один человек погиб, а 11 были госпитализированы».

Напомним, что в начале лета 2016 года все новостные ленты Интернета были пестрили сообщениями о том, что «Аким Шымкента приехал на работу на велосипеде!», «Аким Шымкента отказался от авто в пользу велосипеда». Были и другие варианты текста, но смысл один. Были и сомнения в том, что Шымкент примет велосипеды. Но вопреки всем замечаниям скептиков, система заработала. И продолжает набирать велосипедных «адептов».

Шуддин Саидов

Справка:

Катафо́т (др.-греч. κατα- — приставка со значением усиления, φῶς — «свет»), световозвраща́тель, ретрорефлектор, фликер (от англ. flicker) — устройство, предназначенное для отражения луча света в сторону источника с минимальным рассеиванием.

Световозвращение — процесс изменения направления луча на 180° с помощью двойного отражения. При световозвращении, в отличие от светоотражения, луч отражается дважды.