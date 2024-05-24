На 2,5 млн тенге наворовал велосипеды парень в Шымкенте

21 горожан остались без двухколёсного транспорта, благодаря усердиям «охотника за велосипедами», передает OTYRAR.

Общий ущерб от его краж составил 2,5 млн тенге, сообщает полиция.

«Злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов и похищал оставленные на лестничных площадках велосипеды. От блокирующих колес устройств он избавлялся с помощью щипцов, который носил с собой», сообщают в ДП Шымкента.

Схватить подозреваемого удалось при помощи видеокамер наблюдения. Как выяснилось, «охотником» оказался ранее судимый за кражи мужчина.

Теперь рецидивисту грозит ограничение свободы от 2 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок.