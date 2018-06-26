Подобного явления, по словам учёных, не фиксировали за всю историю наблюдений солнечной активности, передает life.ru.

Учёные из Национального центра атмосферных исследований считают, что в ближайшее время на Солнце может случиться супервспышка, а результатом огромного термоядерного взрыва на поверхности звезды может стать сильнейший поток солнечного излучения, способного уничтожить спутники и электронные устройства на Земле, пишет Business Insider. Учёные отмечают также, что человечество так и не смогло создать эффективных инструментов для противодействия и защиты от таких явлений.

Исследователи отмечают, что, несмотря на снижение солнечной активности, последствия такого выброса могут быть катастрофическими — новая геомагнитная буря имеет все шансы оказаться мощнее самого сильного из зафиксированных явлений — солнечного супершторма в 1859 году, ставшего причиной отказа телеграфа и радиосвязи по всему миру.

В 2012 году Солнце уже «стреляло» по Земле — тогда крупнейшая электромагнитная буря «прошла стороной», однако в течение ближайших нескольких лет планету ждёт «выстрел прямой наводкой». Учёные считают, что из-за серьёзной зависимости человечества от электронных систем и спутников, ущерб, нанесённый суперштормом, может составить около $2 трлн, а жертвами мощнейшей электромагнитной бури в истории станут не только спутники связи и навигации, но и обычные электронные устройства.