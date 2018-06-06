Сотрудники Управления специализированной службы охраны МВД РК «Кузет» по ЮКО совместно с городскими и районными подразделениями ДВД ЮКО и другими профильными службами проведут плановые оперативно-тактические учения в г. Шымкент.

8 июня 2018 года в 10.00 ч. в здании филиала «Национального банка РК», расположенного по ул. Торекулова № 2;

12 июня в 10.00 ч. в здании «Каратауской районной прокуратуры», расположенного по пр. Республики № 6;

16 июня в 10.00 ч. в здании «Департамента государственных доходов ЮКО» по ул. Б. Момышулы № 27;

21 июня в 10.00 ч. в здании «Аппарата акима г. Шымкент» по пр. Тауке хана № 6.

Будут отрабатываться координация и оперативное взаимодействие служб, навыки эвакуации сотрудников, оказание первой медицинской помощи и оцепление района учений.

Департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области просит жителей г. Шымкента с пониманием отнестись к проведению указанного учебного мероприятия и извинить за причиненные неудобства.

Пресс — служба ДВД ЮКО