Оцепление улицы, эвакуация людей — в Шымкенте пройдут учения «Кузет», сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО. Полицейские просят без паники реагировать на действия «кузетовцев» в районе улицы Сарбаздар.

«18 января 2018 года в 10.00 часов сотрудники Управления специализированной службы охраны МВД РК «Кузет» по ЮКО совместно с городскими и районными подразделениями ДВД ЮКО и другими профильными службами проведут плановые оперативно-тактические учения в здании Шымкентского военно-следственного управления МВД РК, расположенного по улице Сарбаздар города Шымкента», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

В рамках учений отрабатываются координация и оперативное взаимодействие служб, навыки эвакуации сотрудников, оказания первой медицинской помощи и оцепления района учений.

Департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области просит жителей Шымкента с пониманием отнестись к проведению указанного учебного мероприятия и приносит извинения за возможные неудобства.