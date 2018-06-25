Дочь Дариги Назарбаевой и старшая внучка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вышла замуж, передает Zakon.kz.

Торжество прошло 23 июня в бальном зале алматинского отеля Ritz-Carlton.

Избранником Венеры стал 22-летний Дален Чайжунусов. Известно, что молодой человек — потомок известной в стране династии Чайжунусовых.

Дален — выпускник факультета юриспруденции КазНУ имени Аль-Фараби. Венера — студентка, она занимается изучением общественных коммуникаций и искусства. Знакомство пары состоялось два года назад, а помолвка прошла в начале мая этого года.

На свадебном торжестве присутствовали родственники и друзья семьи. Елбасы и первая леди благословили жениха и невесту на счастливую семейную жизнь.

Отмечается, что гостей угощали блюдами преимущественно казахстанской кухни с элементами европейской.

На свадьбе присутствовал знаменитый российский артист Филипп Киркоров, который является давним другом Дариги Назарбаевой. Он поздравил молодых и выступил на торжестве.