Жемчужная свадьба стала частью празднования 30-летия Конституции в Шымкенте

В филиале Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент состоялась торжественная регистрация брака супружеской пары, отметившей 30-летие совместной жизни.

Мероприятие приурочено к 30-летию Конституции Республики Казахстан — основного закона, который является символом единства, стабильности и развития государства. В торжественной обстановке супругам было вручено свидетельство о браке.

Директор филиала поздравила юбиляров и подчеркнула важность сохранения семейных традиций.

«Семья — это фундамент общества. В год 30-летия Конституции мы ещё раз убеждаемся, что прочные семейные ценности являются опорой для государства. Пусть ваш пример станет вдохновением для молодого поколения», — отметила Айнур Тобаева.

К слову, с начала 2025 года за 7 месяцев в Шымкенте зарегистрировано более 4 тысяч браков.

Напомним, подать заявку на регистрацию брака граждане могут в отделах РАГС, а также в онлайн-формате через мобильные приложения банков второго уровня.