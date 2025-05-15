Многие казахстанцы просят не звать их на той

Жительница Астаны призналась: она устала от бесконечных приглашений на свадьбы и другие торжества. В коротком видео, которое стало вирусным в соцсетях, она поделилась криком души. Поездки в другие города, необходимость каждый раз подбирать новый наряд и дарить подарок — всё это, по её словам, превращает праздник в финансовую нагрузку.

С ней согласны и другие казахстанцы. Свадьбы, кудалыки и прочие семейные мероприятия действительно бьют по карману. Особенно когда в один месяц накапливается сразу несколько приглашений.

«На свадьбы хожу часто, дарю около 20 тысяч тенге. Особо на свадьбу не собираюсь, сама как-то собираюсь», — говорит жительница Шымкента.

«На тои мы часто ходим, где то 20-30 тысяч каждый раз тратим. Бывает такой, что в месяц сразу несколько мероприятий, тогда выбираем куда пойти, а кому лучше отказать», — говорит жительница Шымкента.

«Я мужчина, мне не сложно одеваться на свадьбу, жена уговаривает, там платья роскошные, подарки хорошие дарить, 50-60 тысяч уйдет на одну свадьбу», — говорит житель города.

Для женщин приглашение на свадьбу может существенно ударить по кошельку. Помимо подарка, приходится продумывать образ. Макияж и причёска обойдутся в среднем в 10–15 тысяч тенге каждый. Но главная статья расходов — это, конечно, платье. Ценовой диапазон — от скромных 20–30 тысяч до роскошных нарядов стоимостью в сотни тысяч. И это не учитывая украшения и аксессуары, которые должны завершить образ.

Но, несмотря на все расходы, казахстанцы не спешат отказываться от пышных торжеств. Рестораны Шымкента продолжают собирать по 150–300 гостей, а свадьбы меньше 100 человек – редкость. На самом празднике тоже не экономят.

Азиза Соатова, администратор ресторана ZOR: «Количество банкетов такое же, как в прошлом так и в этом году, люди так же проводят тои, узату. Раньше да, пытались где-то на чем-то сэкономить, сейчас нет, гуляют хорошо».

Правда, не все могут позволить себе такие траты. Всё чаще ради свадеб казахстанцы берут кредиты, и расплачиваются за торжество ещё несколько лет. Поэтому, сегодня все чаще говорят о необходимости пересмотреть свадебные традиции с точки зрения здравого смысла и финансовых возможностей.