Когда начнется свадебный переполох

Ну, вот и подошло к завершению наше жаркое лето, но никогда не подойдут к концу вечные хлопоты. Впереди – отправка детей в школу, другим предстоит не менее ответственное событие – отправка взрослых детей в самостоятельную супружескую жизнь.

Начинается самая активная фаза свадебного сезона, потому что летний зной сменяется мягким теплом, овощей-фруктов в изобилии, потому что в это время нет никаких религиозных запретов ни для православных, ни для мусульман.

К тому же, астрологи и нумерологи тоже считают, что осень исключительно благоприятная пора для заключения брачного союза. По их мнению, осенью можно облегченно выдохнуть после окончания «ретроградного Меркурия и Венеры», которые прямо-таки влияли на многие аспекты нашей жизни. Да хоть бы и не влияли. Одно бесспорно: осенью легче устроить свадьбу и с организационной, и с экономической стороны. Урожайный период способствует богатому и недорогому свадебному столу, а живописный осенний пейзаж только украсит эффектную фотосессию.

Традиции, живущие в веках

Надеюсь, никто не будет спорить, что свадьба – это одно из важнейших и радостных событий в жизни человека. На втором месте стоит рождение ребенка по закону причинно-следственной связи, ибо свадьба знаменовала рождение семьи, которая уже потом разветвлялась потомками и продолжателями рода.

Но еще сравнительно недавно, в эпоху советского строительства, сама свадебная процедура проходила довольно скромно. Она сводилась в основном к обязательной «росписи» в ЗАГСе. Дальше следовала так называемая «комсомольская свадьба», проводимая в местной столовой со сдвинутыми столами и минимальным угощением без излишеств. На свадьбу дарили торшер и набор стеклянной посуды (возможны варианты). Совместная жизнь, бывало, начиналась с одного матраса в 9-метровой комнате коммунальной квартиры. Молодожены тех времен были неприхотливы, они даже гордились своим «раем в шалаше». Сватовство, венчание и другие народные обряды считались мещанством и «пережитком прошлого».

Сейчас, слава Богу, другие времена. Постепенно стали возрождаться былые свадебные традиции, которые наполняли вступление в брак особым значением и смыслом. В Казахстане же к свадебным торжествам никогда не относились легкомысленно. Даже в самые беспокойные и голодные годы родители старались сделать свадьбу своих детей достойно, с соблюдением всех канонов традиционной церемонии. Для любой семьи это событие складывалось из целой череды обрядов, предшествовавших самому свадебному торжеству за пиршественным столом. Здесь учитывалось множество неписаных правил, начинающихся со сватовства и не заканчивающихся даже после первой брачной ночи.

В прошлом часто практиковались ранние браки, когда девушке едва исполнялось 13-14 лет, а юноше – 14-15. Бывали и такие союзы, которые заключались между семьями еще до рождения будущих супругов. Впрочем, такие «заочные» браки были в обычаях и других народов, когда брак рассматривался не как романтическое воссоединение двух любящих сердец, а заключался из сугубо меркантильных соображений, например, в целях объединения соседних земельных угодий, слияния больших капиталов, заключения дружбы между воинственными и соперничающими родами.

Иногда случались и похищения невесты, если ее родители были против свадьбы. Сейчас эта традиция канула в Лету, за это можно и под уголовную статью попасть. Но вот что остается незыблемым и нерушимым, так это соблюдение так называемого «адата», который подразумевает запрет на брак между представителями одного рода. Такой союз считается позорным и «кровосмесительным», поэтому неслучайно, что большинство казахов знают свою родословную до седьмого колена, то есть до седьмого предка, чтобы даже случайно не допустить близкородовой супружеской связи.

Бывали, конечно, случаи, когда из-за страстной любви этот запрет преступно нарушался, но ничем хорошим такие браки не заканчивались. Супруги, нарушившие этот нравственный закон, навсегда оставались изгоями в глазах родового сообщества. Они становились, как бы сейчас сказали, «нерукопожатными», их нельзя было приглашать в гости, даже их дети становились как бы «незаконными» бастардами, хотя брак был официально зарегистрирован. И дети здесь ни при чем…

Прямо-таки напрашивается известная литературная аналогия. То же самое было, если помните, с горемычной Анной Карениной, ушедшей от законного мужа к горячо любимому Вронскому. Ей и развод не давали, у нее и сына отняли, ей и в театре нельзя было показаться, она подверглась настоящему остракизму и общественному осуждению. Их совместная жизнь стала невыносимой пыткой. И чем все закончилось? Трагической смертью под колесами поезда… Вывод: против течения плыть не надо!

Бывают, конечно, и исключения. Моя знакомая Сауле в ответ на мой интерес к свадебной теме рассказала историю своей подруги, с которой она и сейчас общается в соцсети. Так вот, подруга и ее будущий муж нарушили запрет: они были из одного и того же рода. Был большой скандал. Они вынуждены были уехать в другой город. С родственниками, даже с родителями, они до сих пор не общаются.

«Но, знаете, подруга говорит, что с мужем очень счастлива, у них уже четверо детей, все умные, красивые и здоровые. Показывает мне фотографии – настоящая семейная идиллия! А что там на самом деле, кто знает… Я бы, например, без родителей, без их благословения и одобрения счастливо жить не смогла», – говорит Сауле.

Свадебный протокол

Обычно родители начинали искать невесту для своего сына задолго до его совершеннолетия. Они ездили по аулам, знакомились с достойными, по их мнению, семьями, тем самым выясняя чистоту наследственности будущей невесты. Иногда между хорошими друзьями составлялась устная договоренность сосватать друг другу своих подрастающих детей – это называлось «бел құда».

Существовали и другие виды сговора о будущей свадьбе. Например, устраивались смотрины невесты, где молодой человек мог сам выбрать себе жену, но такое позволялось лишь сыновьям из очень знатных родов и прославленным в битвах героям-батырам.

Процесс сватовства, «құда түсу», был непростым и проходил в несколько этапов. Сначала к отцу девушки приезжал первый сват и предлагал создать союз. Если он получал согласие отца невесты, то дарил коня, а отец девушки, в свою очередь, надевал на свата праздничный шапан. Затем к отцу девушки приезжал отец юноши, и проходило основное сватовство. В это время и происходило прямое знакомство отцов семей: они ели вместе из одной посуды, обменивались различными подарками. Именно на этом этапе заключалось некое подобие свадебного договора. Здесь уже не было пути назад, иначе «отступников» ожидал большой штраф – вроде «неустойки» за нарушенное слово, а также им грозило всеобщее общественное порицание.

Остается только удивляться, насколько тонки и деликатны были эти досвадебные обычаи, где во внимание принималось все: манера поведения будущих родственников, ценность и качество подарков, радушие и гостеприимность оказанного приема, богатство дастархана… Как это разительно отличается от нынешней упрощенности добрачного процесса, не связанного лишними церемониями. Не секрет, что нынешняя молодежь, ориентированная на западные ценности, начинает сожительствовать открыто – без всяких предварительных сговоров и сватовства.

В прогрессивной Норвегии, например, вообще не заморачиваются. Там свадьба сейчас носит чисто формальный характер. За все расходы на свадебную вечеринку отвечают сами жених и невеста, в организацию торжества не вмешиваются ни родители, ни родственники молодоженов. Может, так лучше и проще? Не надо никого напрягать и беспокоить, а родителям… ну, как бы сразу дают понять, мол, мы как-нибудь сами разберемся, это наши проблемы, нам вместе жить…

Конечно, так проще. Но ведь такой решительный отход от народных, освященных веками традиций, неминуемо ведет к уничтожению самой идеи брака, как долговременного союза двух сердец, как гарантии преемственности поколений. Все действительно становится проще – без всяких моральных заслонов и угрызений совести. Так можно запросто докатиться до узаконенных однополых браков. Ужас берет от мысли, что сын, допустим, приведет домой некого юношу и скажет: «Знакомьтесь, это моя жена». А что? Этим сейчас никого не удивишь, но, слава Богу, мы до этого пока не дожили…

Раньше свадебные торжества растягивались на три дня, а иногда и дольше, но сейчас их чаще умещают в один день. Некоторые обычаи и обряды порой пропускают, свадебные наряды все больше напоминают европейские – белое платье да фата на голове. Современные молодожены не чужды модных сейчас свадебных кортежей, фотосессий у мемориалов и памятников. Но это внешняя, рассчитанная на публику сторона обряда. Между родителями же по-прежнему налаживаются контакты по старинке, согласно народным традициям и здравому смыслу.

Будущие сватья по-прежнему заранее знакомятся друг с другом, одаривают другую сторону дорогими подарками, обговаривают сумму вклада каждого в свадебный той и количество приглашенных гостей. Никуда не делись вопросы о приданом невесты и размере калыма от жениха. Приданое выходящей замуж девушки – это имущество, выделяемое невесте ее родителями или собранное самой. Раньше, согласно обычаям и древним понятиям, оно должно было состоять из девяти предметов. Например,

9 одеял, 9 подушек, 9 ложек, 9 полотенец и набор посуды из 9 предметов. Но сейчас с ростом народного благосостояния размер приданого может варьироваться до бесконечности. В наше время к одеялам и подушкам чаще прибавляют бытовую технику, мебель, машину и отдельную квартиру для молодоженов.

Большое значение в свадебном ритуале имеет калым, то есть выкуп за невесту. Во времена СССР калым официально осуждался: мол, это унизительная плата за девушку, как за некий бездушный товар. На самом деле, эта традиция лишь помогала существенно облегчить материальные затраты обеих семей на подготовку свадьбы и создать первоначальный капитал для жизненного старта новой зарождающейся семьи.

Конечно, и сейчас заключаются скоропалительные брачные союзы, основанные на великой любви. Что ж, браки заключаются на небесах – Бог им в помощь! Но все же лучше обо всем позаботиться заранее: у Всевышнего и так много дел…

Елена Летягина